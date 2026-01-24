Idemo u snoboke i po miraz, kao nekad
Mladi sve češće prepuštaju roditeljima Tinder i potragu za budućim partnerima
Sve više pripadnika generacije Z i milenijalaca dopušta roditeljima da im vode profile na aplikacijama za spojeve, piše The Wall Street Journal. Roditelji pregledavaju kandidate, započinju razgovore i procjenjuju tko je vrijedan upoznavanja, dok se djeca uključuju tek kasnije. Razlog je umor od površnog dejtanja i frustracija aplikacijama. Iako se roditeljski kriteriji često ne poklapaju s preferencijama djece, neki primjeri završili su uspješnim vezama. Stručnjaci upozoravaju da roditeljska pomoć može olakšati početak, ali granice moraju ostati jasne. Nacional