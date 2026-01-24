Mladi sve češće prepuštaju roditeljima Tinder i potragu za budućim partnerima - Monitor.hr
Idemo u snoboke i po miraz, kao nekad

Mladi sve češće prepuštaju roditeljima Tinder i potragu za budućim partnerima

Sve više pripadnika generacije Z i milenijalaca dopušta roditeljima da im vode profile na aplikacijama za spojeve, piše The Wall Street Journal. Roditelji pregledavaju kandidate, započinju razgovore i procjenjuju tko je vrijedan upoznavanja, dok se djeca uključuju tek kasnije. Razlog je umor od površnog dejtanja i frustracija aplikacijama. Iako se roditeljski kriteriji često ne poklapaju s preferencijama djece, neki primjeri završili su uspješnim vezama. Stručnjaci upozoravaju da roditeljska pomoć može olakšati početak, ali granice moraju ostati jasne. Nacional


02.01. (08:00)

Tko zna, možda su im i ideje jednako revolucionarne

Generacija Z ruši vlade: 2025. kao godina globalnih prosvjeda

Tijekom 2025. masovni prosvjedi koje predvodi generacija Z srušili su vlade u Nepalu i na Madagaskaru, a snažni valovi otpora zahvatili su i Togo, Keniju i Maroko. Mladi, suočeni s korupcijom, nezaposlenošću i kolapsom javnih usluga, izašli su na ulice unatoč represiji. Inspirirani ranijim ustancima, osobito u Bangladešu, povezuju se globalno i dijele osjećaj zajedničke borbe. Njihova poruka je jasna: bez dostojanstvenog života i budućnosti – nema šutnje. Index, The Guardian

16.10.2025. (13:00)

Ne možeš im prodavati priče

Ciljano oglašavanje: Gen Z ne kupuje autentičnost na akciji

Iako marketing industrija već godinama opsesivno pokušava “uhvatiti” generaciju Z, istraživanja pokazuju da ti mladi odrasli najbolje reagiraju kad ih brendovi prestanu pokušavati razumjeti. Umjesto filtera, AI-a i “relatable” kampanja, Gen Z više cijeni stvarne emocije – humor, prijateljstvo i toplinu. Paradoksalno, reklame koje izbjegavaju mobitele i influencere postižu bolje rezultate. Ukratko: nisu problem teme, nego način. Gen Z ne traži savršen sadržaj, nego iskrenost – onu bez marketing briefa. Poslovni

14.10.2025. (14:00)

Kad TikTok ne pomaže ni Bogu

Tvrdnje da Gen Z masovno ide u crkvu – netočne

Unatoč viralnim objavama, Generacija Z ne ide masovno u crkvu. DW-ov fact-check pokazuje da je Barna studija iz 2025. pogrešno protumačena – Gen Z koji već idu u crkvu to čine malo češće od drugih, ali ih je ukupno znatno manje. Ostala istraživanja, poput onih Pew Centra i Impact 360 Instituta, potvrđuju suprotno: broj nereligioznih mladih Amerikanaca raste, a redoviti odlazak u crkvu i dalje opada. DW

12.09.2025. (22:00)

Sorry, ne radim za kikiriki (a bogami ni subotom)

Gen Z kaže “ne hvala” starim poslovima: Nema više rada za sitniš bez fleksibilnosti

Generacija Z sve češće odbija poslove u maloprodaji, ugostiteljstvu, skladištima i korporacijama s fiksnim radnim vremenom, smatrajući ih potplaćenima i iscrpljujućima. Umjesto “prvih stepenica” ka karijeri, ti poslovi sada su crna lista. Mladi radije biraju fleksibilne poslove, freelancing i rad na daljinu, uz veću brigu o mentalnom zdravlju i balansu života. Stručnjaci ističu da Gen Z redefinira pojam “dobrog posla” i neće pristajati na uvjete koje su starije generacije šutke trpile. Tvrtke koje se ne prilagode tim novim očekivanjima – ostat će bez radnika. Index

10.09.2025. (18:00)

Seksualna revolucija, ali s kalkulatorom u ruci

Generacija Z je opsjednuta brojem partnera

Iako su odrasli u doba seksualne slobode, pripadnici Generacije Z više od drugih brinu o prošlosti svojih partnera. Čak 41 % priznaje da bi ih smetao (određen) broj bivših, dok starije generacije, osobito 65+, uglavnom ne mare. Gotovo trećina mladih smatra da su “dva ili manje” partnera prihvatljivi. Stručnjaci objašnjavaju da digitalno doba pojačava usporedbe i tjeskobu, pa brojke dobivaju na važnosti. Muškarci su nešto opušteniji od žena, no ključ ostaje – otvoren razgovor bez osuđivanja. Index

30.08.2025. (09:00)

Prijateljstvo: nekad uspomene, danas pretplata

Friendflation – kada druženje postaje luksuz

Generacija Z skovala je izraz friendflation kako bi opisala rastuće troškove održavanja prijateljstava – od večera i putovanja do rođendana i vjenčanja – koji ponekad premašuju njihove prihode. Rezultat je osjećaj propuštenih uspomena i socijalnog pritiska jer druženje postaje financijski teret. Ipak, rješenje postoji: planiranje unaprijed, druženja kod kuće ili društvene igre nude način da se prijateljstva njeguju bez pražnjenja novčanika. Index

21.08.2025. (09:00)

Ipak ništa bez boomera

Generacija Z na posao vodi roditelje, a oni im čak i pišu životopise

Do tih je zabrinjavajućih podataka došlo istraživanje provedeno na više od 800 mladih. Takva nesamostalnost štetna je iz više razloga, slažu se stručnjaci. Kako prenosi New York Post, prema izvješću ResumeTemplatesa, čak 77 posto mladih priznalo je da je povelo roditelja na razgovor za posao, a čak 79 posto njih kaže da, pazite sad, kontaktiraju sa šefovima tražeći slobodne dane ili povišicu za svoje odraslo dijete. Prisutnost ‘helikopter’ roditelja, onih koji su potpuno uključeni u živote svoje odrasle djece, osnažili su online razgovori za posao i rad od kuće, što otvara važno pitanje o samostalnosti mladih ljudi i njihovom snalaženju u stresnim situacijama. tportal

08.08.2025. (18:00)

Kad ti algoritam zatvori vrata ureda, otvoriš vrata garaže

Generacija Z bježi od AI-a – ravno u radionicu

Novo istraživanje Zetyja otkriva da 72 % pripadnika generacije Z vjeruje kako će AI u pet godina smanjiti broj početnih korporativnih poslova, gurajući ih prema fizičkim i obrtničkim zanimanjima. Više od 40 % mladih već je prilagodilo karijeru, uče nove vještine ili razmišljaju o promjeni industrije. Građevina, vodoinstalacije i poslovi usmjereni na ljude percipiraju se kao najsigurniji, dok administracija i financije spadaju među najugroženije sektore. Za mnoge je zanatski rad postao simbol sigurnosti i kontrole u AI eri. tportal

28.07.2025. (16:00)

Filter, festival i feta sir – recept za globalni hit

Hrvatska je nova meka za digitalne nomade s ring lightom

Hrvatska postaje top destinacija među mladima, osobito generacijom Z, zahvaljujući predivnoj estetici, povoljnim cijenama, festivalima i sigurnom okruženju. Trendovi poput Croatia is calling i hot girl summer uz podršku influencera poput iShowSpeeda i Alix Earle dodatno pojačavaju hype. Mladi dolaze po Instagram kadar, autentično iskustvo i digitalni detoks – sve to uz pristupačne letove i atmosferu “živi kao lokalac”. Index

26.06.2025. (12:00)

S dedom na posao

Do 2034. godine 80 posto radne snage u razvijenim gospodarstvima činit će milenijalci, generacija Z i prva generacija Alfa koja će postati punoljetna

U vrijeme sve manjeg broja radno sposobnih, svijet računa na milenijalce, genzere i prve Alfe da preuzmu uzde tržišta rada. Mladi širom svijeta već pokazuju kako inovacije i poduzetništvo ne čekaju mirovinu – od limunade iz dvorišta do robota za građevinu. Uspješno spajaju društvenu svrhu i profit, mijenjaju logistiku, kozmetiku i prehranu, povezuju generacije i tržišta. I dok se stariji pitaju kamo sve to vodi, ovi mladi već znaju: prema održivijoj i digitalnijoj budućnosti – s više smisla i manje otpada. Poslovni