Tko zna, možda su im i ideje jednako revolucionarne
Generacija Z ruši vlade: 2025. kao godina globalnih prosvjeda
Tijekom 2025. masovni prosvjedi koje predvodi generacija Z srušili su vlade u Nepalu i na Madagaskaru, a snažni valovi otpora zahvatili su i Togo, Keniju i Maroko. Mladi, suočeni s korupcijom, nezaposlenošću i kolapsom javnih usluga, izašli su na ulice unatoč represiji. Inspirirani ranijim ustancima, osobito u Bangladešu, povezuju se globalno i dijele osjećaj zajedničke borbe. Njihova poruka je jasna: bez dostojanstvenog života i budućnosti – nema šutnje. Index, The Guardian