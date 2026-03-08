Studija: muškarci iz generacije Z skloniji tradicionalnim rodnim ulogama - Monitor.hr
Danas (18:00)

Kontrarevolucija na djelu

Studija: muškarci iz generacije Z skloniji tradicionalnim rodnim ulogama

Globalno istraživanje koje su proveli Ipsos i Globalni institut za vodstvo žena na King’s College Londonu, na uzorku od više od 23.000 ljudi u 29 zemalja, pokazuje da su muškarci iz generacije Z skloniji patrijarhalnim stavovima nego starije generacije. Gotovo trećina smatra da bi supruga trebala biti poslušna mužu, a trećina da muškarac treba imati posljednju riječ u vezi. Istodobno mnogi vjeruju da je za ravnopravnost spolova već učinjeno dovoljno. Istraživači upozoravaju da društvene mreže i društvena očekivanja potiču polarizaciju te stvaraju pritisak koji oblikuje stavove mladih muškaraca i žena o rodnim ulogama. DW


Slične vijesti

Prekjučer (13:00)

TikTok generacija, staromodna pravila

Muškarci generacije Z dvostruko češće od boomera vjeruju da bi supruge trebale slušati muževe

Globalno istraživanje Ipsosa i Globalnog instituta za žensko vodstvo na King’s Collegeu London, provedeno na 23.000 ljudi u 29 zemalja, pokazuje da muškarci generacije Z imaju tradicionalnije stavove o rodnim ulogama od starijih generacija. Trećina njih smatra da bi žena trebala slušati muža, a isti udio da muž treba imati posljednju riječ u važnim odlukama. Četvrtina smatra da žene ne bi trebale djelovati previše neovisno, dok 21% misli da “prava žena” ne bi trebala inicirati seks. Istodobno, 59% muškaraca generacije Z smatra da se od muškaraca očekuje previše u podršci rodnoj ravnopravnosti. Guardian

24.01. (13:00)

Idemo u snoboke i po miraz, kao nekad

Mladi sve češće prepuštaju roditeljima Tinder i potragu za budućim partnerima

Sve više pripadnika generacije Z i milenijalaca dopušta roditeljima da im vode profile na aplikacijama za spojeve, piše The Wall Street Journal. Roditelji pregledavaju kandidate, započinju razgovore i procjenjuju tko je vrijedan upoznavanja, dok se djeca uključuju tek kasnije. Razlog je umor od površnog dejtanja i frustracija aplikacijama. Iako se roditeljski kriteriji često ne poklapaju s preferencijama djece, neki primjeri završili su uspješnim vezama. Stručnjaci upozoravaju da roditeljska pomoć može olakšati početak, ali granice moraju ostati jasne. Nacional

02.01. (09:00)

Tko zna, možda su im i ideje jednako revolucionarne

Generacija Z ruši vlade: 2025. kao godina globalnih prosvjeda

Tijekom 2025. masovni prosvjedi koje predvodi generacija Z srušili su vlade u Nepalu i na Madagaskaru, a snažni valovi otpora zahvatili su i Togo, Keniju i Maroko. Mladi, suočeni s korupcijom, nezaposlenošću i kolapsom javnih usluga, izašli su na ulice unatoč represiji. Inspirirani ranijim ustancima, osobito u Bangladešu, povezuju se globalno i dijele osjećaj zajedničke borbe. Njihova poruka je jasna: bez dostojanstvenog života i budućnosti – nema šutnje. Index, The Guardian

16.10.2025. (13:00)

Ne možeš im prodavati priče

Ciljano oglašavanje: Gen Z ne kupuje autentičnost na akciji

Iako marketing industrija već godinama opsesivno pokušava “uhvatiti” generaciju Z, istraživanja pokazuju da ti mladi odrasli najbolje reagiraju kad ih brendovi prestanu pokušavati razumjeti. Umjesto filtera, AI-a i “relatable” kampanja, Gen Z više cijeni stvarne emocije – humor, prijateljstvo i toplinu. Paradoksalno, reklame koje izbjegavaju mobitele i influencere postižu bolje rezultate. Ukratko: nisu problem teme, nego način. Gen Z ne traži savršen sadržaj, nego iskrenost – onu bez marketing briefa. Poslovni

14.10.2025. (14:00)

Kad TikTok ne pomaže ni Bogu

Tvrdnje da Gen Z masovno ide u crkvu – netočne

Unatoč viralnim objavama, Generacija Z ne ide masovno u crkvu. DW-ov fact-check pokazuje da je Barna studija iz 2025. pogrešno protumačena – Gen Z koji već idu u crkvu to čine malo češće od drugih, ali ih je ukupno znatno manje. Ostala istraživanja, poput onih Pew Centra i Impact 360 Instituta, potvrđuju suprotno: broj nereligioznih mladih Amerikanaca raste, a redoviti odlazak u crkvu i dalje opada. DW

12.09.2025. (22:00)

Sorry, ne radim za kikiriki (a bogami ni subotom)

Gen Z kaže “ne hvala” starim poslovima: Nema više rada za sitniš bez fleksibilnosti

Generacija Z sve češće odbija poslove u maloprodaji, ugostiteljstvu, skladištima i korporacijama s fiksnim radnim vremenom, smatrajući ih potplaćenima i iscrpljujućima. Umjesto “prvih stepenica” ka karijeri, ti poslovi sada su crna lista. Mladi radije biraju fleksibilne poslove, freelancing i rad na daljinu, uz veću brigu o mentalnom zdravlju i balansu života. Stručnjaci ističu da Gen Z redefinira pojam “dobrog posla” i neće pristajati na uvjete koje su starije generacije šutke trpile. Tvrtke koje se ne prilagode tim novim očekivanjima – ostat će bez radnika. Index

10.09.2025. (18:00)

Seksualna revolucija, ali s kalkulatorom u ruci

Generacija Z je opsjednuta brojem partnera

Iako su odrasli u doba seksualne slobode, pripadnici Generacije Z više od drugih brinu o prošlosti svojih partnera. Čak 41 % priznaje da bi ih smetao (određen) broj bivših, dok starije generacije, osobito 65+, uglavnom ne mare. Gotovo trećina mladih smatra da su “dva ili manje” partnera prihvatljivi. Stručnjaci objašnjavaju da digitalno doba pojačava usporedbe i tjeskobu, pa brojke dobivaju na važnosti. Muškarci su nešto opušteniji od žena, no ključ ostaje – otvoren razgovor bez osuđivanja. Index

30.08.2025. (09:00)

Prijateljstvo: nekad uspomene, danas pretplata

Friendflation – kada druženje postaje luksuz

Generacija Z skovala je izraz friendflation kako bi opisala rastuće troškove održavanja prijateljstava – od večera i putovanja do rođendana i vjenčanja – koji ponekad premašuju njihove prihode. Rezultat je osjećaj propuštenih uspomena i socijalnog pritiska jer druženje postaje financijski teret. Ipak, rješenje postoji: planiranje unaprijed, druženja kod kuće ili društvene igre nude način da se prijateljstva njeguju bez pražnjenja novčanika. Index

21.08.2025. (09:00)

Ipak ništa bez boomera

Generacija Z na posao vodi roditelje, a oni im čak i pišu životopise

Do tih je zabrinjavajućih podataka došlo istraživanje provedeno na više od 800 mladih. Takva nesamostalnost štetna je iz više razloga, slažu se stručnjaci. Kako prenosi New York Post, prema izvješću ResumeTemplatesa, čak 77 posto mladih priznalo je da je povelo roditelja na razgovor za posao, a čak 79 posto njih kaže da, pazite sad, kontaktiraju sa šefovima tražeći slobodne dane ili povišicu za svoje odraslo dijete. Prisutnost ‘helikopter’ roditelja, onih koji su potpuno uključeni u živote svoje odrasle djece, osnažili su online razgovori za posao i rad od kuće, što otvara važno pitanje o samostalnosti mladih ljudi i njihovom snalaženju u stresnim situacijama. tportal

08.08.2025. (18:00)

Kad ti algoritam zatvori vrata ureda, otvoriš vrata garaže

Generacija Z bježi od AI-a – ravno u radionicu

Novo istraživanje Zetyja otkriva da 72 % pripadnika generacije Z vjeruje kako će AI u pet godina smanjiti broj početnih korporativnih poslova, gurajući ih prema fizičkim i obrtničkim zanimanjima. Više od 40 % mladih već je prilagodilo karijeru, uče nove vještine ili razmišljaju o promjeni industrije. Građevina, vodoinstalacije i poslovi usmjereni na ljude percipiraju se kao najsigurniji, dok administracija i financije spadaju među najugroženije sektore. Za mnoge je zanatski rad postao simbol sigurnosti i kontrole u AI eri. tportal