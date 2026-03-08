Kontrarevolucija na djelu

Do tih je zabrinjavajućih podataka došlo istraživanje provedeno na više od 800 mladih. Takva nesamostalnost štetna je iz više razloga, slažu se stručnjaci. Kako prenosi New York Post, prema izvješću ResumeTemplatesa, čak 77 posto mladih priznalo je da je povelo roditelja na razgovor za posao, a čak 79 posto njih kaže da, pazite sad, kontaktiraju sa šefovima tražeći slobodne dane ili povišicu za svoje odraslo dijete. Prisutnost ‘helikopter’ roditelja, onih koji su potpuno uključeni u živote svoje odrasle djece, osnažili su online razgovori za posao i rad od kuće, što otvara važno pitanje o samostalnosti mladih ljudi i njihovom snalaženju u stresnim situacijama. tportal