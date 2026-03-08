Kontrarevolucija na djelu
Studija: muškarci iz generacije Z skloniji tradicionalnim rodnim ulogama
Globalno istraživanje koje su proveli Ipsos i Globalni institut za vodstvo žena na King’s College Londonu, na uzorku od više od 23.000 ljudi u 29 zemalja, pokazuje da su muškarci iz generacije Z skloniji patrijarhalnim stavovima nego starije generacije. Gotovo trećina smatra da bi supruga trebala biti poslušna mužu, a trećina da muškarac treba imati posljednju riječ u vezi. Istodobno mnogi vjeruju da je za ravnopravnost spolova već učinjeno dovoljno. Istraživači upozoravaju da društvene mreže i društvena očekivanja potiču polarizaciju te stvaraju pritisak koji oblikuje stavove mladih muškaraca i žena o rodnim ulogama. DW