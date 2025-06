Kad obećaš Wembley, a isporučiš šodranu s ambicijama

Kad je Srbija objavila planove o izgradnji novog nacionalnog stadiona u Beogradu, projekt je dočekan s entuzijazmom, ponosom i velikim očekivanjima. No više od tri godine od početka radova, mnogi ga već nazivaju “spomenikom ostavljenim u rupi” – stadionom koji je obećavao slavu, a zasad nudi tek ogromne troškove i razočaravajući napredak, piše stranica Sports Render, koja se specijalizirala za stadione diljem svijeta. Prema službenim izvještajima, do sada su izgrađeni tek dijelovi betonske konstrukcije, dok veliki dio lokacije još uvijek izgleda kao gradilište bez konkretnog oblika. Početni trošak procijenjen je na 250 milijuna eura, no već sad je premašeno 400 milijuna, a završeno je manje od 10% radova. Index