Ready made

Stadioni na kojima se igraju utakmice Svjetskog prvenstva - Monitor.hr
Danas (14:00)

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Stadioni na kojima se igraju utakmice Svjetskog prvenstva

Za razliku od prijašnjih prvenstava, ovoga puta nema namjenski građenih objekata; svi su stadioni već godinama domovi velikih NFL, MLS ili lokalnih klubova. U SAD-u se igra na 11 stadiona američkog nogometa prilagođenih za “pravi” nogomet, uključujući preskupi SoFi u LA-u i MetLife koji ugošćuje finale. Kanada nudi dva proširena zdanja, dok Meksiko ponosno ističe kultni Estadio Azteca i upečatljivi “vulkanski” Estadio Akron. Dezeen


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10.04. (08:00)

Da čovjek poljudi

Izgradit će se novi stadion u Splitu, sudbina Poljuda i dalje neizvjesna

Novi, moderni stadion izgradit će se na lokaciji Brodarica, dok će HNK Hajduk dobiti kamp u Stobreču. Profesor Ante Mihanović pojasnio je da je Poljud projektiran za životni vijek od 50 godina, koji istječe za dvije godine, te da bi se u slučaju rekonstrukcije primjenjivala nova, stroža sigurnosna pravila. Iz Društva arhitekata ukazuju na kulturnu i arhitektonsku vrijednost stadiona te da se ne može sve gledati kroz ekonomski aspekt. Naloženo je da se hitno provede neovisna stručna analiza stanja krovne konstrukcije Poljuda kako bi se utvrdila stvarna razina ugroze i definirali daljnji koraci. Index

01.04. (14:00)

VAR provjera u tijeku: Poljud ostaje u igri

Arhitekt Marinović: Na Poljud treba gledati kao na Dioklecijanovu palaču, kao na vrhunsko ostvarenje iz svog vremena

Uz Dioklecijanovu palaču, Polud predstavlja ključni simbol grada i vrhunski primjer kasnomodernističke arhitekture.Kada je riječ o samoj konstrukciji, stanje, tvrdi, nije alarmantno kako se često prikazuje u javnosti. Čelična MERO konstrukcija u većini je dijelova u dobrom stanju, a eventualni problemi rješivi su standardnim inženjerskim zahvatima, po put zamjene pojedinih elemenata ili antikorozivne zaštite. Leksan zahtijeva potpunu zamjenu, dok bi statiku betonske konstrukcije tek trebalo detaljno ispitati, iako se pretpostavlja da je stabilna. Rasprava o rušenju ili obnovi, prema Hrvoju Marinoviću, inače Magaševom studentu, dodatno je opterećena politizacijom, iako u stvarnosti političke opcije zauzimaju vrlo slične pozicije, pozivaju se na konzervatorsku zaštitu stadiona. Bauštela, Nacional

13.03. (00:00)

Nema više produžetaka

Studija: Novi stadion na Poljudu jedina realna opcija za Hajduk i Split

Studija izvodljivosti pokazala je da je gradnja novog stadiona na Poljudu, uz rekonstrukciju Brodarice u manji atletski stadion, jedina financijski i urbanistički održiva opcija za Split. Novi stadion imao bi oko 35.000 mjesta, a projekt bi koštao oko 316 milijuna eura. Tijekom gradnje Hajduk bi igrao na obnovljenoj Brodarici s oko 11.000 mjesta. Opcija trajne sanacije postojećeg Poljuda procjenjuje se na više od 120 milijuna eura, ali stručnjaci upozoravaju na ozbiljan zamor konstrukcije. O budućnosti Poljuda građani bi se uskoro mogli izjasniti na savjetodavnom referendumu. U najboljem slučaju Hajduk bi zaigrao natrag na Poljudu do 2032. godine tportal

03.03. (23:00)

Grandiozni bubanj

U Vijetnamu se gradi najveći stadion na svijetu – moći će primiti 135 tisuća ljudi

Započela je gradnja stadiona Trong Dong koji će s 135 tisuća mjesta postati najveći na svijetu. Inspiriran bubnjevima drevne civilizacije Dong Son, imat će pomični krov, prirodnu ventilaciju i sustav skupljanja kišnice. Namijenjen je raznim sportskim događajima i simbolizira ambiciju zemlje za međunarodnim prestižem. Vijetnam je trenutačno 108. na FIFA-inoj ljestvici i nikad nije igrao SP, a vrijednost reprezentacije višestruko je manja od hrvatske. Index

28.12.2025. (16:00)

Pijesak, beton i velike ambicije

U blizini Casablance niče novi Grand Stade Hassan II, budući najmoderniji stadion na svijetu sa 115 tisuća mjesta

Maroko ovim velebnim zdanjem ulazi u utrku za domaćinstvo finala Svjetskog prvenstva 2030. godine, čime izravno konkurira španjolskom favoritu, stadionu Santiago Bernabéu. Povodom Afričkog kupa nacija koji se trenutno održava, radove na ovom monumentalnom projektu posjetili su novinari španjolskog portala, piše Marca. Ovaj “dragulj krune”, koji se prostire na 140 hektara, Svjetskog prvenstva 2030. još je u vrlo ranoj fazi izgradnje, a završetak radova očekuje se oko 2028. godine, dvije godine prije početka Mundijala koji zajednički organiziraju Maroko, Španjolska i Portugal. Index

19.12.2025. (14:00)

Ode školjka

Splitski klub traži inspiraciju u Bratislavi za novi stadion

Stadion Poljud, star 46 godina, razmatra se za obnovu ili izgradnju novog stadiona. Tri scenarija uključuju osnovnu sanaciju uz izgradnju novog na Brodarici, značajnu rekonstrukciju postojećeg ili potpuno novi stadion na Poljudu prema UEFA standardima. Hajduk preferira moderni nogometni stadion bez atletske staze, s funkcionalnim tribinama i odličnom akustikom za navijače. Predstavnici Hajduka doputovali su u četvrtak u Bratislavu kako bi obišli stadion Tehelno polje s idejom potencijalnog otkupa projekta za izgradnju novog splitskog stadiona, piše Šport24.sk. Impresionirani su stadionom u Bratislavi zbog izvrsne funkcionalnosti, optimalnog prostora, VIP zona i mogućnosti za različita događanja, što ga čini jednim od najatraktivnijih koje su vidjeli. Novi splitski stadion ne bi bio potpuna kopija, no zadržao bi osnovnu filozofiju. Index

05.12.2025. (09:00)

Imate pola godine da si planirate

SP 2026: Tri zemlje, 48 reprezentacija i vruće utakmice (nama i noćne)

Svjetsko prvenstvo 2026. prvi će put igrati u tri zemlje: SAD-u, Meksiku i Kanadi, u 16 gradova. Turnir se širi na 48 reprezentacija, s dnevno četiri utakmice. Otvaranje je 11. lipnja u Mexico Cityju, finale 19. srpnja u New Yorku. Za potrebe turnira neće se morati izgraditi nijedan novi stadion. SAD ima najmodernije stadione na svijetu kojima su primarna namjena utakmice NFL-a, a većina stadiona nova je ili nedavno temeljito obnovljena. Najmanji je u Torontu s 30 tisuća gledatelja, a najveći u New Yorku s 82.500. Ulaznice su znatno skuplje nego u Kataru, s najjeftinjima od 100 dolara, dok finale može koštati i preko 6000 dolara. Hrvatska reprezentacija mora pažljivo birati kampove i putovanja. Termini utakmica trebali bi biti u 18:00, 21:00, ponoć i 3:00 po našem vremenu. Večernji

17.10.2025. (12:00)

Betonski spomenik umjesto šoping-centra s travnjakom

Hajdukov stadion zaštićen autorskim pravima, njegov nositelj kaže: Poljud je najvažniji arhitektonski događaj za Split od Dioklecijana naovamo

Poljud je oronuo, trošan, trenutno je čak arhitektonska rugoba, međutim ima sve potencijale da se obnovi na najbolji mogući način. Od Poljuda napraviti ove krafne, kako ih ja zovem, a kakve se grade po cijeloj Europi sa svim tim spektaklima pod parolom javno i privatno zaista je iluzija. Stari olimpijski minhenski stadion nitko neće rušiti, kao ni onaj u Berlinu, ni mnoge druge stadione od velike arhitektonske i povijesne vrijednosti neće srušiti. Sve je to od slučaja do slučaja, može se rušiti nešto što je lošije kvalitete u građevinskom smislu. Ovdje kod nas je u pitanju nacionalna vrijednost i rasprave o tome nema. Mnogi koji bi sada na ovu temu trebali nešto reći o tome šute, šute splitski sportaši, Ministarstvo kulture ali i država, jer ovo je državni problem… Kaže arhitekt Nenad Fabijanić za Nacional, nositelj autorskih prava za Poljud i zastupnik obitelji Magaš.

20.09.2025. (09:00)

San Siro ide u mirovinu, stiže "svetište" nogometa

Milan i Inter do 2031. dobivaju “Katedralu” – najmoderniji stadion u Europi

Predsjednik AC Milana Paolo Scaroni najavio je da će Milan i Inter do 2031. dobiti najmoderniji stadion u Europi, nadimka “Katedrala”. Novi stadion, kapaciteta 60.000 gledatelja, inspiriran je milanskom katedralom i Gallerijom Vittorio Emanuele. Projektom se predviđa i velika urbana obnova četvrti San Siro s puno zelenih površina i podzemnim parkingom. Trošak izgradnje iznosi oko milijardu eura, dok je zemljište kupljeno za 197 milijuna. Novi stadion trebao bi biti spreman za Euro 2032., kojem su domaćini Italija i Turska. Index

25.06.2025. (20:00)

Kad obećaš Wembley, a isporučiš šodranu s ambicijama

Nacionalni stadion Srbije – rupa iz koje raste megalomanija

Kad je Srbija objavila planove o izgradnji novog nacionalnog stadiona u Beogradu, projekt je dočekan s entuzijazmom, ponosom i velikim očekivanjima. No više od tri godine od početka radova, mnogi ga već nazivaju “spomenikom ostavljenim u rupi” – stadionom koji je obećavao slavu, a zasad nudi tek ogromne troškove i razočaravajući napredak, piše stranica Sports Render, koja se specijalizirala za stadione diljem svijeta. Prema službenim izvještajima, do sada su izgrađeni tek dijelovi betonske konstrukcije, dok veliki dio lokacije još uvijek izgleda kao gradilište bez konkretnog oblika. Početni trošak procijenjen je na 250 milijuna eura, no već sad je premašeno 400 milijuna, a završeno je manje od 10% radova. Index