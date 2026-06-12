Ready made

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Stadioni na kojima se igraju utakmice Svjetskog prvenstva
Za razliku od prijašnjih prvenstava, ovoga puta nema namjenski građenih objekata; svi su stadioni već godinama domovi velikih NFL, MLS ili lokalnih klubova. U SAD-u se igra na 11 stadiona američkog nogometa prilagođenih za “pravi” nogomet, uključujući preskupi SoFi u LA-u i MetLife koji ugošćuje finale. Kanada nudi dva proširena zdanja, dok Meksiko ponosno ističe kultni Estadio Azteca i upečatljivi “vulkanski” Estadio Akron. Dezeen