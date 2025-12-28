Pijesak, beton i velike ambicije
U blizini Casablance niče novi Grand Stade Hassan II, budući najmoderniji stadion na svijetu sa 115 tisuća mjesta
Maroko ovim velebnim zdanjem ulazi u utrku za domaćinstvo finala Svjetskog prvenstva 2030. godine, čime izravno konkurira španjolskom favoritu, stadionu Santiago Bernabéu. Povodom Afričkog kupa nacija koji se trenutno održava, radove na ovom monumentalnom projektu posjetili su novinari španjolskog portala, piše Marca. Ovaj “dragulj krune”, koji se prostire na 140 hektara, Svjetskog prvenstva 2030. još je u vrlo ranoj fazi izgradnje, a završetak radova očekuje se oko 2028. godine, dvije godine prije početka Mundijala koji zajednički organiziraju Maroko, Španjolska i Portugal. Index