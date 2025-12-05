Imate pola godine da si planirate
SP 2026: Tri zemlje, 48 reprezentacija i vruće utakmice (nama i noćne)
Svjetsko prvenstvo 2026. prvi će put igrati u tri zemlje: SAD-u, Meksiku i Kanadi, u 16 gradova. Turnir se širi na 48 reprezentacija, s dnevno četiri utakmice. Otvaranje je 11. lipnja u Mexico Cityju, finale 19. srpnja u New Yorku. Za potrebe turnira neće se morati izgraditi nijedan novi stadion. SAD ima najmodernije stadione na svijetu kojima su primarna namjena utakmice NFL-a, a većina stadiona nova je ili nedavno temeljito obnovljena. Najmanji je u Torontu s 30 tisuća gledatelja, a najveći u New Yorku s 82.500. Ulaznice su znatno skuplje nego u Kataru, s najjeftinjima od 100 dolara, dok finale može koštati i preko 6000 dolara. Hrvatska reprezentacija mora pažljivo birati kampove i putovanja. Termini utakmica trebali bi biti u 18:00, 21:00, ponoć i 3:00 po našem vremenu. Večernji