Imate pola godine da si planirate

SP 2026: Tri zemlje, 48 reprezentacija i vruće utakmice (nama i noćne)

Svjetsko prvenstvo 2026. prvi će put igrati u tri zemlje: SAD-u, Meksiku i Kanadi, u 16 gradova. Turnir se širi na 48 reprezentacija, s dnevno četiri utakmice. Otvaranje je 11. lipnja u Mexico Cityju, finale 19. srpnja u New Yorku. Za potrebe turnira neće se morati izgraditi nijedan novi stadion. SAD ima najmodernije stadione na svijetu kojima su primarna namjena utakmice NFL-a, a većina stadiona nova je ili nedavno temeljito obnovljena. Najmanji je u Torontu s 30 tisuća gledatelja, a najveći u New Yorku s 82.500. Ulaznice su znatno skuplje nego u Kataru, s najjeftinjima od 100 dolara, dok finale može koštati i preko 6000 dolara. Hrvatska reprezentacija mora pažljivo birati kampove i putovanja. Termini utakmica trebali bi biti u 18:00, 21:00, ponoć i 3:00 po našem vremenu. Večernji


Betonski spomenik umjesto šoping-centra s travnjakom

Hajdukov stadion zaštićen autorskim pravima, njegov nositelj kaže: Poljud je najvažniji arhitektonski događaj za Split od Dioklecijana naovamo

Poljud je oronuo, trošan, trenutno je čak arhitektonska rugoba, međutim ima sve potencijale da se obnovi na najbolji mogući način. Od Poljuda napraviti ove krafne, kako ih ja zovem, a kakve se grade po cijeloj Europi sa svim tim spektaklima pod parolom javno i privatno zaista je iluzija. Stari olimpijski minhenski stadion nitko neće rušiti, kao ni onaj u Berlinu, ni mnoge druge stadione od velike arhitektonske i povijesne vrijednosti neće srušiti. Sve je to od slučaja do slučaja, može se rušiti nešto što je lošije kvalitete u građevinskom smislu. Ovdje kod nas je u pitanju nacionalna vrijednost i rasprave o tome nema. Mnogi koji bi sada na ovu temu trebali nešto reći o tome šute, šute splitski sportaši, Ministarstvo kulture ali i država, jer ovo je državni problem… Kaže arhitekt Nenad Fabijanić za Nacional, nositelj autorskih prava za Poljud i zastupnik obitelji Magaš.

San Siro ide u mirovinu, stiže "svetište" nogometa

Milan i Inter do 2031. dobivaju “Katedralu” – najmoderniji stadion u Europi

Predsjednik AC Milana Paolo Scaroni najavio je da će Milan i Inter do 2031. dobiti najmoderniji stadion u Europi, nadimka “Katedrala”. Novi stadion, kapaciteta 60.000 gledatelja, inspiriran je milanskom katedralom i Gallerijom Vittorio Emanuele. Projektom se predviđa i velika urbana obnova četvrti San Siro s puno zelenih površina i podzemnim parkingom. Trošak izgradnje iznosi oko milijardu eura, dok je zemljište kupljeno za 197 milijuna. Novi stadion trebao bi biti spreman za Euro 2032., kojem su domaćini Italija i Turska. Index

Kad obećaš Wembley, a isporučiš šodranu s ambicijama

Nacionalni stadion Srbije – rupa iz koje raste megalomanija

Kad je Srbija objavila planove o izgradnji novog nacionalnog stadiona u Beogradu, projekt je dočekan s entuzijazmom, ponosom i velikim očekivanjima. No više od tri godine od početka radova, mnogi ga već nazivaju “spomenikom ostavljenim u rupi” – stadionom koji je obećavao slavu, a zasad nudi tek ogromne troškove i razočaravajući napredak, piše stranica Sports Render, koja se specijalizirala za stadione diljem svijeta. Prema službenim izvještajima, do sada su izgrađeni tek dijelovi betonske konstrukcije, dok veliki dio lokacije još uvijek izgleda kao gradilište bez konkretnog oblika. Početni trošak procijenjen je na 250 milijuna eura, no već sad je premašeno 400 milijuna, a završeno je manje od 10% radova. Index

Teren se gradi, a optimizam betonira

Nogometna renesansa: Hrvatska u ofenzivi betonom i travnjakom

Hrvatska ulaže u sportsku infrastrukturu kao nikad prije – od novog Maksimira s 35.000 mjesta i modernizacije Poljuda, do novog stadiona u Kranjčevićevoj i obnove Doma sportova. U Velikoj Gorici gradi se nacionalni kamp HNS-a, dok manji gradovi poput Bjelovara, Varaždina, Sesveta i Slavonskog Broda najavljuju svoje projekte. Investicije uključuju sve – od solarnih panela i hibridnog travnjaka do streljane ispod tribina. Poslovni

Bijela kuća u 'bijeloj kući'

Stadion kod Casablance u Maroku bit će najveći na svijetu

Svjetsko prvenstvo u nogometu se 2030. godine po prvi put održava u šest zemalja na tri kontinenta – jedna od njih je Maroko. Ova zemlja se već ubrzano priprema za veliki spektakl. Ono što je sigurno je da Maroko trenutno planira najveći nogometni stadion na svijetu s 115.000 mjesta. Nalazit će se nedaleko od Casablance i nositi ime Hasan II. Time će premašiti kapacitete velikih nogometnih zdanja poput Santiaga Bernabéua u Španjolskoj ili Maracane u Brazilu, čiji je kapacitet, nakon renoviranja u skladu sa standardima FIFA-e, sada manji od 80.000 mjesta. Maroko je donedavno imao i najveću džamiju na svijetu, ovdje također vozi najbrži vlak u Africi, toranj Mohamed VI. je najviša zgrada na kontinentu, a trenutno se gradi najveće postrojenje za desalinizaciju morske vode u Africi. DW

Kao neki drugi svijet

Svjetsko prvenstvo u nogometu 2034 pripalo Saudijskoj Arabiji, svi pričaju o stadionima

Svjetsko prvenstvo 2030. godine održat će se u Španjolskoj, Portugalu, Maroku, Argentini, Paragvaju i Urugvaju, a četiri godine kasnije u Saudijskoj Arabiji (Index). Ovaj Mundijal trebao bi se igrati na 15 različitih najmodernijih stadiona, koji donose futurističku revoluciju u načinu izgradnje stadiona. New Murabba Stadium trebao bi biti izgrađen od bagrema. Imat će kapacitet za 45 tisuća gledatelja i biti u obliku kanjona. Roshn Stadium bit će napravljen u obliku kristala, a Prince Mohammed bin Salman Stadium bit će napravljen na uzbrdici te s vanjske strane ispunjen LED svjetlima. Najveći stadion trebao bi biti King Salman International Stadium (na slici) s kapacitetom za 92 tisuće gledatelja, inspiriran planinama i uklopljen u okolni pejzaž. Vijest da će Mundijal za deset godina pripasti Saudijcima nije iznenađenje, a već su krenule i kritike na račun LGBTQ i radničkih prava. Index

I Maksimir bi tako mogli reciklirati

U Austriji u obnovi stadiona čak 95 posto od 50.000 tona materijala korišteno je od ostataka bivšeg zdanja

Na mjestu nekadašnjeg stadiona Ferry-Dusika u bečkom okrugu Leopoldstadt, a koji je 2022. godine srušen nakon što je prije toga izgubio svoju funkciju te je godinama stajao zapušten, nastaje novi sportski objekt – Sport Arena Wien. Osim što će nova dvorana nuditi veću iskoristivost iste površine, prilikom izgradnje primjenjena je strategija reupotrebe, i to čak od 95 posto. Taj će se sportski objekt moći pohvaliti fotonaponskim i solarnim toplinskim sustavima na krovnim površinama, održivom proizvodnjom energije pomoću, primjerice, dizalica topline, LED rasvjetom unutar i izvan dvorane radi uštede resursa te brojnim drugim ekološki prihvatljivim mjerama. Poslovni

Lijepe prazne arene

Novi stadioni su potreba, ali osim utakmica s Dinamom i Hajdukom, pitanje je za koga će oni biti

Gradnja čitavog niza nogometnih stadiona, ili rekonstrukcija i dogradnja nekih od postojećih, najavljena je u Hrvatskoj proteklih tjedana. Dva u Zagrebu, dva u Splitu, po jedan u Rijeci i Velikoj Gorici – a svi su odvojeni projekti, raznih investitora, u vrijednosti od par desetaka milijuna eura, pa naviše. Međutim, zbog mizerne posjećenosti utakmica Prve HNL nameće se pitanje kome će točno služiti novonastali viši kapacitet tribina. Prosjek tu osjetnije diže jedino konstantan visoki interes navijača splitskog Hajduka za domaće susrete i gostovanja njihova kluba. Ipak, valja primijetiti da su stadioni u RH već neko vrijeme zaista u jako lošem stanju. Druga je problematika javno-privatno partnerstvo, po čijem se modelu grade neki stadioni, što može prikriti štetnu narav projekta po ukupni interes poreznih obveznika. S druge strane, u Hrvatskoj nedostaje vrtića, socijalni transferi krhki, tehnološka inovativnost i razvoj na jako niskim granama… DW

Slavonski stadion

Kreće gradnja stadiona! U Osijeku

Ako vam je originalni naslov članka na Glasu Slavonije (vidi dolje) nedovoljno atraktivan, evo alternativni sa Jutarnjeg koji prenosi članak: SPORTSKA RENESANSA – KREĆE IZGRADNJA NAJIMPOZANTNIJEG STADIONA U HRVATSKOJ – Više ništa ne koči početak radova, san konačno postaje stvarnost.

Stadioni za jednokratnu upotrebu

Organizacija Svjetskog prvenstva ruske porezne obveznike koštala je 10,9 milijardi dolara, od čega je najveći dio novca namijenjen za gradnju ili temeljitu rekonstrukciju 12 stadiona. Ali, nakon SP-a perspektiva većine arhitektonskih čuda nije bajna. Pogotovo u Volgogradu, Kalinjingradu, Nižnjem Novgorodu, Ekaterinburgu i Samari gdje se ne igra prvoligaški nogomet, a u Sočiju čak i ne postoji profesionalni nogometni klub. [expand trigpos=”below” title=”više” swaptitle=”manje”]S obzirom na visoke troškove gradnje i malu korist od njihove eksploatacije, nemoguće je očekivati da će stadioni biti ekonomski isplativi u idućih tri do pet godina”, navedeno je u izjavi ruske Vlade koja je, na nalog Vladimira Putina, u federalnom proračunu do 2023. predvidjela 162 milijuna eura kako bi stadioni živjeli i nakon SP-a u sedam gradova čiji lokalni proračun ne bi izdržao oko tri milijuna eura koliko je godišnje potrebno samo za održavanje.[/expand]