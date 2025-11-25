Smij se danas, brige odgodi za sutra
Najbolje filmske komedije svih vremena
Varietyjev izbor najvećih komedija ističe raznolikost žanra — od apsurda do satire. Na vrhu liste našao se Goli pištolj, odmah uz bok klasiku Neki to vole vruće, dok Annie Hall i dalje definira romantičnu komediju. Politička oštrina Velikog diktatora stoji rame uz rame s toplim humorom filma Čekajući Guffmana. Apsurdistički duh Monty Pythona i Svetog grala i anarhija Pačje juhe dopunjuju širi spektar koji uključuje i crnohumorni Fargo, nostalgičnu parodiju Mladog Frankensteina te filozofsku petlju Beskrajnog dana. Index