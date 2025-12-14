Eskapizam koji ne bježi od stvarnosti, nego joj uzima mjeru i vrati je s kamatama
Najbolji filmovi 2025. godine prema Varietyju: snovi, distopije i stvarnost bez filtera
Najbolji filmovi 2025. spajaju eskapizam i brutalnu stvarnost: od političkih distopija (One Battle After Another), intimnih drama identiteta (Dreams, Sentimental Value), i sirove društvene stvarnosti (Souleymane’s Story, Wild Diamond), do žanrovskih reinvencija (28 Years Later, Weapons, Mission: Impossible – The Final Reckoning). Autorski film (Bugonia, Nouvelle Vague, It Was Just an Accident) koristi ekstrem, ironiju i povijest filma za komentar sadašnjosti, dok komercijalni naslovi ne bježe od tjeskobe vremena. Zajednički nazivnik: filmovi koji zabavljaju tako da najprije – uznemire. Variety