Najbolji filmovi 2025. godine prema Varietyju: snovi, distopije i stvarnost bez filtera - Monitor.hr
Danas (10:00)

Eskapizam koji ne bježi od stvarnosti, nego joj uzima mjeru i vrati je s kamatama

Najbolji filmovi 2025. godine prema Varietyju: snovi, distopije i stvarnost bez filtera

Najbolji filmovi 2025. spajaju eskapizam i brutalnu stvarnost: od političkih distopija (One Battle After Another), intimnih drama identiteta (Dreams, Sentimental Value), i sirove društvene stvarnosti (Souleymane’s Story, Wild Diamond), do žanrovskih reinvencija (28 Years Later, Weapons, Mission: Impossible – The Final Reckoning). Autorski film (Bugonia, Nouvelle Vague, It Was Just an Accident) koristi ekstrem, ironiju i povijest filma za komentar sadašnjosti, dok komercijalni naslovi ne bježe od tjeskobe vremena. Zajednički nazivnik: filmovi koji zabavljaju tako da najprije – uznemire. Variety


Slične vijesti

Utorak (07:00)

Ne bih se kladio, ali čini se da mnogi već jesu

Zlatni globusi: Devet nominacija za Paula Thomasa Andersona, sezona već ima favorita

“One Battle After Another” Paula Thomasa Andersona ulazi u Zlatne globuse s čak devet nominacija (dva manje nego rekordni Nashville iz 1975.) te ostaje glavni favorit nakon niza ranijih pobjeda na kritičarskim nagradama. U kategorijama drame ističu se “Sinners” i “Hamnet”, dok tri strana filma dodatno zatežu konkurenciju. Glumačke nominacije donose mješavinu festivalski hvaljenih, ali komercijalno slabijih filmova i velikih imena poput Chalameta i DiCaprija. U sporednim kategorijama dominiraju dosadašnji kritičarski laureati. Sezona zasad izgleda pravocrtno, no do Oscara je još daleko. Ravno do dna

Ponedjeljak (18:00)

Kokice i kino za Božić

Prosinački filmski finiš: sedam naslova koji zatvaraju 2025.

Drugi dio prosinačne liste donosi sedam međusobno potpuno različitih filmova: od Bi Ganova hipnotičkog Uskrsnuća i Cameronovog spektakla Avatar: vatra i pepeo do Fullerovog šarenog horora Dust Bunny. Tu su i kontroverzni Sin stolara, psihološki triler Kućna pomoćnica, meta-remake Anakonda te Safdiejev energični Marty Veličanstveni. Žanrovski raspon ide od art-hibrida preko blockbustera do indie čudaka, a zajedničko im je jedno – prosinac ponovno ruši sve uredno sastavljene liste i nudi filmski kaos kao najbolji poklon pod borom. Bug

06.12. (13:00)

Kad je Split bio centar Rima

Završeno snimanje novog povijesnog igranog filma o Dioklecijanu u HRT-ovoj produkciji

Prvo izlazi igrani film “Diocles”, koji će biti u kinima 2026, a nakon toga će se na TV-u prikazati dokumentarno-igrana serija od pet jednosatnih epizoda, naslova “Prvi Splićanin”, s Mladenom Badovincem, inače pjevačem TBF-a, kao prezenterom i naratorom. Film je u potpunosti na latinskom jeziku, i to ne onom književnom koji se uči u školama, nego kolokvijalnom, kakvim su zbilja govorili u Rimskom Carstvu krajem 3. stoljeća.

Film je nelinearne pripovjedačke strukture, s vremenskim skokovima u Dioklecijanovu mladost te posljednje godine njegova života, a glavni dio priče događa se od 284. do 286. godine, u vrijeme kada Dioklecijan postaje car. Dioklecijana glumi Amar Bukvić, a igraju još i Nataša Janjić Medančić (Priska), Slavko Sobin (Maksimijan), Marko Cindrić (Karin), Krešimir Mikić (Lucije Flavije) te Dragan Despot (senator Prokul). Ovaj film je prvi ovakve vrste nastao u nekoj hrvatskoj produkciji i radi se o stopostotnoj produkciji HRT-a. Scenografski zahvati i gradnja uz kostime spadaju u najopsežniju produkciju do sad. HRT

28.11. (09:00)

Da se gledaju u 4K, što se čeka?

Digitalna restauracija: Hrvatska obnovila 38 filmskih klasika

Vlada RH osigurala je dva milijuna eura za trogodišnji program digitalne restauracije hrvatskih filmskih klasika (2026.–2028.), uključujući zaštitu do 20 filmova i osamostaljenje Kinoteke. Dosad je obnovljeno 38 hrvatskih dugometražnih filmova, dok Srbija bilježi 50. Kritičari tvrde da je plan premalen i prespor, pozivajući se na modele u Srbiji, Sloveniji i Makedoniji. Stručnjaci ističu da su oba sustava podjednako ograničena, a važna je suradnja među kinotekama bivše Jugoslavije. HRT

25.11. (17:00)

Smij se danas, brige odgodi za sutra

Najbolje filmske komedije svih vremena, prema izboru Varietyja

Varietyjev izbor najvećih komedija ističe raznolikost žanra — od apsurda do satire. Na vrhu liste našao se Goli pištolj, odmah uz bok klasiku Neki to vole vruće, dok Annie Hall i dalje definira romantičnu komediju. Politička oštrina Velikog diktatora stoji rame uz rame s toplim humorom filma Čekajući Guffmana. Apsurdistički duh Monty Pythona i Svetog grala i anarhija Pačje juhe dopunjuju širi spektar koji uključuje i crnohumorni Fargo, nostalgičnu parodiju Mladog Frankensteina te filozofsku petlju Beskrajnog dana. Index

23.11. (20:00)

Kad narastem, bit ću televizor

Kako je televizija postala savršena tema za filmsku satiru i društvenu kritiku

Film i televizija oduvijek imaju napet, ali plodan odnos: od straha da će TV uništiti kino do filmova koji je ismijavaju, analiziraju i kritiziraju. Od 1950-ih nadalje, televizija je postala inspiracija za satire o medijskoj manipulaciji, reality formatu, kultu slavnih i novinarskoj etici. Kroz različite žanrove – od burleske do crne komedije – filmovi prikazuju kako televizija oblikuje društvo, istinu i našu opsesiju slavom. Ovi naslovi zajedno otkrivaju kako TV, čak i kad je predmet šale, zadržava golemi kulturni utjecaj. Bug donosi popis: Will Success Spoil Rock Hunter? (1957.), Network (1976.), Real Life (1979.), Broadcast News (1987.), The King of Comedy (1982.), The Truman Show (1998.) i Anchorman (2004.).

26.10. (13:00)

Kad demoni pune blagajne

2025. godina horora: od američkog zrcala do japanskog dvorca beskraja

Godina 2025. obilježena je uspjehom horora – od hollywoodskog „Prizivanja 4: Posljednji obredi” do japanskog animiranog hita „Demon Slayer: Infinity Castle”. Novi nastavak „Prizivanja”, temeljen na stvarnim slučajevima Eda i Lorraine Warren, donosi zamor formule, ali i rekordnu zaradu od gotovo pola milijarde dolara. Nasuprot njemu, „Demon Slayer” nudi vizualno raskošnu, filozofski obojenu akciju u beskonačnom labirintu boja i krvi. Zajednički nazivnik? Horor više nije ni nišni ni sezonski – postao je globalni spektakl za sve kontinente i publike. Boško Picula za tportal

20.10. (14:00)

Botovi ne trebaju audiciju

Hollywood bruji zbog Tilly Norwood: može li AI glumica zamijeniti stvarne ljude?

Pojava Tilly Norwood, prve “AI glumice” s vlastitom agencijom i Instagram profilom, izazvala je žestoke rasprave u Hollywoodu i šire. Dok producent Nebojša Taraba tvrdi da je riječ o marketinškom triku i starim tehnikama digitalne manipulacije, glumica Linda Begonja i komičarka Marina Orsag upozoravaju da umjetna inteligencija ugrožava samu bit glume – ljudsku emociju, iskustvo i spontanost. Pisac i programer Želimir Periš smatra da će AI preuzeti “šund”, dok će pravu umjetnost i dalje stvarati ljudi, barem dok publika ne poželi aplaudirati – ekranu. tportal

18.10. (17:00)

Kralj horora opet vlada – i to na dva kraja svijeta

Novi filmovi po Kingu: od umiranja s osmijehom do hodanja do smrti

Stephen King ove godine ponovno osvaja kina s dvama vrlo različitim ekranizacijama. Chuckov život Mikea Flanagana, nagrađen u Torontu, donosi emotivnu priču o kraju svijeta i osobnom prihvaćanju smrti, s Tomom Hiddlestonom u glavnoj ulozi. Suprotno tome, Dugi hod Francisa Lawrencea prikazuje distopijsku Ameriku u kojoj mladići hodaju do smrti za slavu i nagradu – brutalnu alegoriju društva pod fašističkom kontrolom. King tako još jednom spaja fantaziju, horor i društvenu kritiku – i podsjeća koliko su granice stvarnosti tanke. Boško Picula za tportal

12.10. (18:39)

Najgori Bond filmovi: 8 misija koje bi 007 najradije zaboravio