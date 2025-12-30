Po dva filma tjedno
Najiščekivaniji filmovi iduće godine: Stižu novi Mallick, Nolan, Spielberg, Fincher, Villeneuve, Almodovar…
The Film Stage (u dva dijela) nabrojao je zanimljivije naslove koji nas očekuju u kinima i streaming servisima iduće godine: Stižu novi filmovi redatelja Terrencea Malicka (i to o Isusu), Lee Chang-Donga, Disclosure Day (još jedna invazija izvanzemaljaca) Stevena Spielberga, Bitter Christmas Pedra Almodovara, novi uradak predstavlja i M. Night Shyamalan, a Cliff Booth iz Tarantinovog Once upon a Time in Hollywood dobiva svoj vlastiti film u režiji Davida Finchera. Christopher Nolan donosi Odiseju, a njegov brat po blockbusteru Denis Villeneuve izbacuje treći nastavak Dine (prema drugom nastavku knjige – Mesija Dine)…