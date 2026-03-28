Tamo gdje kokice jedete s dignutim malim prstom...
Najljepša kina u Europi: Pariški Lincoln, amsterdamski Pathé Tuschinski, Londonski Electric Cinema i madridsko Kino Doré
Europska povijesna kina podsjećaju nas na doba kada je odlazak na projekciju bio svečani društveni ritual, a ne samo konzumacija sadržaja. Pariški Lincoln nudi rafiniranu francusku eleganciju u srcu palače, dok amsterdamski Pathé Tuschinski očarava kao najljepši svjetski spoj art décoa i secesije. Londonski Electric Cinema u Notting Hillu redefinira luksuz udobnim kožnim foteljama i krevetima, zadržavajući vintage duh iz 1910. godine. Konačno, madridsko Kino Doré, dom španjolske kinoteke, čuva romantični ambijent s ornamentalnim detaljima. Ova zdanja dokazuju da prostor, svjetlo i dekoracija mogu biti jednako uzbudljivi kao i film na platnu. Jutarnji