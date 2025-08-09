Da se možeš provući ispod rampe

U devedesetima su automobili još uvijek imali karakter: dizajnirani da traju, jednostavni za servis, bez ekrana, senzora ili nepotrebnih pomagala. Vozači su sami otvarali prozore, slušali CD-e, a parkirali bez pomoći kamere i radara. Automobili su nudili izravan osjećaj vožnje, često uz sportski duh i jasnu mehaničku povezanost s cestom. Iako su bili manje sigurni i često manje udobni od današnjih vozila, pružali su više “duše” i autentičnosti. Danas, dok automobili postaju gadgeti na kotačima, mnogi s nostalgijom gledaju na vrijeme kada je auto bio više od prijevoznog sredstva – bio je stil, stav i prijatelj na cesti. Zlatna je to era kada su i najobičniji modeli imali osobnost, a svaka vožnja značila nešto više od pukog putovanja od točke A do B. Revija HAK