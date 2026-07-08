Nego, prodaje li tko kampericu? Pitam za prijatelja
Nekretninski paradoks: Promet u slobodnom padu, cijene i dalje u nebu
Iako je promet nekretninama u Hrvatskoj pao za čak 42% (i to četvrtu godinu zaredom), cijene stambenih kvadrata skočile su za 14%, što je trostruko više od prosjeka Europske unije. Stručnjak Dubravko Ranilović pojašnjava da ovaj paradoks proizlazi iz premale ponude, niza neaktivnih stanova te činjenice da se nekretnine masovno kupuju kao investicija radi zaštite od inflacije. Ranilović ne očekuje slom tržišta poput onog iz 2008. godine, no najavljuje nužnu korekciju nerealnih cijena. Red bi trebale uvesti i nove zakonske izmjene koje postrožuju kazne za nelegalne posrednike. tportal, Index