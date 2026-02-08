Bolje tako nego 'dio na ruke'
Neoporezive isplate u 2025. dosegnule rekordnih 2,88 milijardi eura
Neoporezive isplate u Hrvatskoj u 2025. godini dosegnule su oko 200 milijuna više nego godinu ranije. Najveći dio otpada na nagrade za radne rezultate (954 milijuna eura) i prigodne nagrade poput božićnica i regresa (799 milijuna eura), koje je primila većina zaposlenih. Snažno su porasle i paušalne naknade za prehranu, na 917,6 milijuna eura. Podaci Porezne uprave pokazuju da neoporezivi primitci sve više zamjenjuju klasični rast plaća. Lider