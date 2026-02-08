Bolje tako nego 'dio na ruke'

Neoporeziva prigodna nagrada za 2022. povećana je s 3000 na 5000 kn, nagrada za rezultate rada s 5000 na 7500 kn, paušalna novčana naknada za prehranu s 5000 na 6000 kn, a otpremnina za mirovinu s 8000 na 10.000 kn. Darovi za djecu do 15 godina povećali su se sa 600 na 1000 kn, kao i dar u naravi. I to nije sve. Od 1. siječnja 2023. izmijenjen je način određivanja neoporezive naknade za prehranu. Neoporezivi iznosi više neće biti određeni na godišnjoj razini, nego na mjesečnoj, i bit će 500 kn mjesečno u novcu odnosno 1000 kn mjesečno za prehranu omogućenu na temelju vjerodostojnih isprava. Pri tome će se moći odjednom neoporezivo isplatiti odnosno omogućiti prehrana u naravi za više propuštenih mjeseci istoga poreznog razdoblja, tj. moći se isplatiti za mjesece unatrag. Lider