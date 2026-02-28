Lijepo sjeda na račun, ali ne ulazi u staž

Prosječna neto plaća 1494 eura, ali uz dodatke prosinačka primanja prelaze 2000 eura - Monitor.hr
Prosječna neto plaća 1494 eura, ali uz dodatke prosinačka primanja prelaze 2000 eura

Prosječna neto plaća za prosinac iznosila je 1494 eura, što je pad od 0,3 posto u odnosu na studeni, uz godišnji rast od 9,8 posto. Poslodavci su pad nadoknadili rekordnim neoporezivim naknadama od prosječno 562 eura, pa su ukupna primanja premašila 2000 eura. Dodaci su varirali od 391 eura u javnoj upravi do 885 eura u stručnim djelatnostima. U 2026. plaće bi mogle dosegnuti 1600 eura neto. Mirovine bi u travnju trebale porasti 2,68 posto, oko 18 eura. Poslovni


Neoporezive isplate u 2025. dosegnule rekordnih 2,88 milijardi eura

Neoporezive isplate u Hrvatskoj u 2025. godini dosegnule su oko 200 milijuna više nego godinu ranije. Najveći dio otpada na nagrade za radne rezultate (954 milijuna eura) i prigodne nagrade poput božićnica i regresa (799 milijuna eura), koje je primila većina zaposlenih. Snažno su porasle i paušalne naknade za prehranu, na 917,6 milijuna eura. Podaci Porezne uprave pokazuju da neoporezivi primitci sve više zamjenjuju klasični rast plaća. Lider

Od 1. siječnja rastu neoporezivi primici koje poslodavci mogu isplatiti radnicima

Maksimalni godišnji iznos koji će svim radnicima poslodavci moći isplatiti na ime prigodne nagrade, što uključuje božićnicu i naknadu za godišnji odmor, od 1. siječnja iduće godine porasti na 700 eura, što je 36,38 eura više od trenutnih 663,62 eura. nagrada za radne rezultate, što se odnosi na dodatnu plaću ili dodatke plaći, raste s 995,43 eura na 1.120 eura od iduće godine, što je skok od 124,57 eura. Novčana paušalna nagrada za troškove prehrane radnika trenutno iznosi do maksimalnih 796,44 eura, a od iduće godine raste do 1.200 eura, što je više za 403,56 eura. HRT

Povećani neoporezivi primici: promjene od 1. listopada, ali i 1. siječnja

Neoporeziva prigodna nagrada za 2022. povećana je s 3000 na 5000 kn, nagrada za rezultate rada s 5000 na 7500 kn, paušalna novčana naknada za prehranu s 5000 na 6000 kn, a otpremnina za mirovinu s 8000 na 10.000 kn. Darovi za djecu do 15 godina povećali su se sa 600 na 1000 kn, kao i dar u naravi. I to nije sve. Od 1. siječnja 2023. izmijenjen je način određivanja neoporezive naknade za prehranu. Neoporezivi iznosi više neće biti određeni na godišnjoj razini, nego na mjesečnoj, i bit će 500 kn mjesečno u novcu odnosno 1000 kn mjesečno za prehranu omogućenu na temelju vjerodostojnih isprava. Pri tome će se moći odjednom neoporezivo isplatiti odnosno omogućiti prehrana u naravi za više propuštenih mjeseci istoga poreznog razdoblja, tj. moći se isplatiti za mjesece unatrag. Lider