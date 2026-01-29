Klik bez ruke, ali s Elonom

Neuralinkov moždani čip omogućuje paraliziranim osobama upravljanje računalima pomoću misli - Monitor.hr
Neuralinkov moždani čip, ugrađen u mozak pomoću kirurškog robota, koristi 1024 elektrode za očitavanje živčanih signala povezanih s pokretom. Signali se bežično šalju računalu, gdje ih AI prevodi u konkretne radnje poput pomicanja kursora, tipkanja ili upravljanja uređajima. U britanskom ispitivanju čip omogućuje osobama s teškom paralizom da ponovno koriste računala i telefone bez fizičkog pokreta. U budućnosti se planira primjena za govor, vid i čak upravljanje robotskim tijelima. Index prenosi iskustva jednog paraliziranog muškarca kojem je on ugrađen.


30.01.2024. (08:00)

Prvi kiborg

Musk: Ugradili smo čip u mozak čovjeka

Početni rezultati pokazuju obećavajuće živčane impulse i pacijent se dobro oporavlja, rekli su iz Neuralinka. Cilj tvrtke je povezati ljudski mozak s računalima i pomoći u rješavanju složenih neuroloških stanja. Brojne konkurentske tvrtke već su ugradile slične uređaje. Muskovoj tvrtki FDA je u svibnju dala dopuštenje za testiranje čipa na ljudima, što je bila prekretnica. Time je dano zeleno svjetlo za početak šestogodišnje studije. Pacijentima koji će sudjelovati u studiji čip će biti kirurški postavljen u dio mozga koji kontrolira namjeru kretanja. Čip, koji će instalirati robot, zatim će snimati i slati moždane signale aplikaciji, s početnim ciljem da se “omogući ljudima da kontroliraju kursor ili tipkovnicu računala samo koristeći svoje misli”, tvrde iz Neuralinka. Index

02.12.2023. (23:00)

Sve je dobro dok se ne zlorabi

Moždane signale kontrolirat ćemo pomoću ultrazvuka na čipu

Ultrazvučni hardver tvrtke Butterfly stavlja mogućnosti generiranja zvuka, upravljanja i snimanja većih kliničkih ultrazvučnih sustava na uređaj veličine čipa. Forest planira koristiti ove ultrazvučne čipove za stimulaciju regija mozga s upravljanim i fokusiranim ultrazvučnim valovima, kao i za mjerenje neuralne aktivnosti s fUSI tehnikom koja promjene u živčanoj aktivnosti procjenjuje mjerenjem promjena u protoku krvi. Forestov sustav zahtijeva implantaciju više ultrazvučnih čipova u lubanju korisnika. Tvrtka planira postaviti sonde u lubanju i u ravnini s površinom dure, zaštitnom membranom koja prekriva mozak. Bug donosi tjedni pregled novosti iz znanosti.

16.03.2023. (12:00)

CPU vs CPU

Neuralni čip igra Doom koristeći samo milivat

Riječ je o čipu ultra male snage, dizajniranom za pokretanje neuronskih mreža koje nadziru video i druge sustave. Na primjer, može zaigrati Doom, točnije VizDoom, laganu verziju prve generacije igre, popularnu u istraživanju umjetne inteligencije. Neuronska mreža morala je naučiti identificirati čudovišta i pucati u njih, a nakon pogibije da mora mijenjati strategiju, a potom i kako štedjeti streljivo. Bug

22.04.2022. (22:00)

Očajna vremena traže očajne mjere

Dramatična nestašica: Neki proizvođači čak kupuju perilice rublja i s njih skidaju poluvodiče

Autoindustrija je na koljenima zbog nestašice čipova. Premda je veliki dio proizvodnje preusmjeren na profitabilne SUV-ove i profit je isti, ako ne i veći (svi su podignuli cijene novih vozila), dugoročno će se posljedice osjetiti. ASML je najveća tvrtka za proizvodnju litografskih strojeva za izradu čipova, a njezin čelnik Peter Wennink tvrdi da je situacija toliko dramatična da neki industrijski proizvođači kupuju perilice rublja i s njih skidaju čipove te ih ugrađuju u svoje industrijske module. Wennik nije htio imenovati koje su to kompanije, ali budite sigurni da među njima ima i proizvođača automobila, jer oni ipak proizvode najskuplju robu i isplati im se kupiti perilicu. Djeluje bizarno, ali teška vremena zahtijevaju odlazak u trgovinu bijele tehnike. Revija HAK

16.03.2022. (19:00)

Protiv nestašica

Intel najavio ulaganje od 80 milijardi eura u razvoj i proizvodnju čipova u EU

Sveobuhvatni će plan, koji će trajati deset godina, uključivati cijeli dobavni lanac, od istraživanja i razvoja, preko proizvodnje čipova pa sve do razvoja novih tehnologija za pakiranje. 17 milijardi eura bit će uloženo u modernu megatvornicu čipova u Njemačkoj (gdje će raditi oko tri tisuće ljudi), u Francuskoj će niknuti laboratorij za istraživanje i razvoj, dok će ljevaonice i drugi pogoni biti izgrađeni u Irskoj, Italiji, Poljskoj i Španjolskoj. Očekuju se i pozitivni efekti “prelijevanja” ovog ulaganja i na ostatak tehnološke industrije EU, kao i na ostale države članice, uz započinjanje novog ciklusa inovacija. Bug

20.02.2022. (07:43)

Appleov tri godine star A13 čip ‘pojeo’ Samsungov novi Exynos

18.05.2018. (22:46)

Tehno Šveđani: Više od 3000 ljudi stavilo si čipove pod kožu