Klik bez ruke, ali s Elonom
Neuralinkov moždani čip omogućuje paraliziranim osobama upravljanje računalima pomoću misli
Neuralinkov moždani čip, ugrađen u mozak pomoću kirurškog robota, koristi 1024 elektrode za očitavanje živčanih signala povezanih s pokretom. Signali se bežično šalju računalu, gdje ih AI prevodi u konkretne radnje poput pomicanja kursora, tipkanja ili upravljanja uređajima. U britanskom ispitivanju čip omogućuje osobama s teškom paralizom da ponovno koriste računala i telefone bez fizičkog pokreta. U budućnosti se planira primjena za govor, vid i čak upravljanje robotskim tijelima. Index prenosi iskustva jednog paraliziranog muškarca kojem je on ugrađen.