Klik bez ruke, ali s Elonom

Autoindustrija je na koljenima zbog nestašice čipova. Premda je veliki dio proizvodnje preusmjeren na profitabilne SUV-ove i profit je isti, ako ne i veći (svi su podignuli cijene novih vozila), dugoročno će se posljedice osjetiti. ASML je najveća tvrtka za proizvodnju litografskih strojeva za izradu čipova, a njezin čelnik Peter Wennink tvrdi da je situacija toliko dramatična da neki industrijski proizvođači kupuju perilice rublja i s njih skidaju čipove te ih ugrađuju u svoje industrijske module. Wennik nije htio imenovati koje su to kompanije, ali budite sigurni da među njima ima i proizvođača automobila, jer oni ipak proizvode najskuplju robu i isplati im se kupiti perilicu. Djeluje bizarno, ali teška vremena zahtijevaju odlazak u trgovinu bijele tehnike. Revija HAK