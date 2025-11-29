A mi smo mislili da je nama grozno, kako je tek njima?

Nekada su Babilon i Rim dominirali svijetom, s procjenama stanovništva od čak milijun ljudi oko prvog stoljeća nove ere, što ih je činilo pravim centrima tadašnjeg života. Dolaskom industrijske revolucije u 19. stoljeću, London preuzima tron. Nagli rast industrije i urbanizacija pretvorili su ga u najveći grad na svijetu.

No, u 20. stoljeću, New York preuzima tu ulogu, postajući magnet za useljenike i glavni centar industrije – a s time dolazi i status najveće svjetske metropole. Ipak, nitko se nije mogao mjeriti s Tokijem u modernom vremenu. S populacijom od preko 37 milijuna ljudi do 2020. godine, japanska prijestolnica uvjerljivo drži titulu najvećeg grada na svijetu. Urbanizacija i brzi ekonomski rast nakon Drugog svjetskog rata učinili su Tokio pravim divom među svjetskim gradovima. HRT