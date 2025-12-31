Top destinacije ako si Rockefeller
Pariz predvodi listu najluksuznijih gradova svijeta
Pariz je proglašen najluksuznijim gradom na svijetu, zahvaljujući 834 vrhunska restorana, 142 hotela s pet zvjezdica i 10 kockarnica po 100 km². Indeks luksuza kombinira podatke o milijunašima, milijarderima, restoranima, hotelima, luksuznim trgovinama i kockarnicama. Drugo mjesto zauzima Melbourne, treće Zürich, dok su Miami i Milano u prvih pet. Ostali top 10 uključuju New York, Los Angeles, Singapur, Seul i London. Gradovi se natječu u broju imućnih stanovnika i luksuznih sadržaja, pružajući bogatim posjetiteljima i lokalcima obilje gastronomskih, modnih i zabavnih užitaka. Index