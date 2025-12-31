Pariz predvodi listu najluksuznijih gradova svijeta - Monitor.hr
Danas (19:00)

Top destinacije ako si Rockefeller

Pariz predvodi listu najluksuznijih gradova svijeta

Pariz je proglašen najluksuznijim gradom na svijetu, zahvaljujući 834 vrhunska restorana, 142 hotela s pet zvjezdica i 10 kockarnica po 100 km². Indeks luksuza kombinira podatke o milijunašima, milijarderima, restoranima, hotelima, luksuznim trgovinama i kockarnicama. Drugo mjesto zauzima Melbourne, treće Zürich, dok su Miami i Milano u prvih pet. Ostali top 10 uključuju New York, Los Angeles, Singapur, Seul i London. Gradovi se natječu u broju imućnih stanovnika i luksuznih sadržaja, pružajući bogatim posjetiteljima i lokalcima obilje gastronomskih, modnih i zabavnih užitaka. Index


Slične vijesti

21.12. (13:00)

Dutch way of life: Gdje stres ide u mirovinu, a bicikli svijetle noću

Nizozemski Eindhoven ‘najcool’ grad na svijetu: niske stope kriminala i malo stresa

Prema istraživanju tvrtke Remitly, nizozemski Eindhoven proglašen je najopuštenijim gradom za život na svijetu. S iznimno niskom ocjenom stresa (2,34/10), grad se ističe sigurnošću, dobrim zdravstvom, umjerenim troškovima života, niskim zagađenjem i kratkim vremenom putovanja. Iako manje poznat od Amsterdama, Eindhoven je snažno tehnološko i dizajnersko središte, domaćin Dutch Design Weeka i buduća lokacija ispostave Rijksmuseuma, što ga čini idealnim spojem mira, kreativnosti i inovacija. Index

03.12. (12:00)

Na lijepom plavom Dunavu

Budimpešta proglašena najprljavijim gradom na svijetu

Prema analizi globalne tvrtke za pohranu prtljage Radical Storage, Budimpešta je završila na vrhu ove neslavne ljestvice jer je čak 37.9 posto recenzija o čistoći spominjalo prljavštinu, smeće ili loše održavanje. Stručnjaci upozoravaju da je grad pod pritiskom zbog naglog rasta broja turista – samo u rujnu zabilježen je porast od 12 posto u odnosu na prošlu godinu. Na listi dominira Italija, koja u prvih deset ima čak četiri grada – Rim, Firencu, Milano i Veronu. Rim je drugi najprljaviji, a situacija s otpadom toliko je loša da ulice povremeno preuzimaju divlje svinje. “Rim je predivan, ali smeće… Stvarno je odvratno”, napisao je jedan zgroženi turist. Index

29.11. (09:00)

A mi smo mislili da je nama grozno, kako je tek njima?

New York najstresniji grad na svijetu, Dublin iznenadio drugim mjestom

Financijska kompanija Remitly proglasila je New York najstresnijim gradom na svijetu, s indeksom stresa 7.59, ponajviše zbog ekstremnih troškova života. Najamnine na Manhattanu dosežu rekordne iznose, a inflacija dodatno pritišće stanovnike. Odmah iza njega našao se Dublin, iznenađujuće visoko zbog visokih cijena i prometnih gužvi. Među pet najstresnijih još su Mexico City, Manila i London. Na suprotnom kraju ljestvice, najmanje stresa nude nizozemski Eindhoven i Utrecht, zahvaljujući odličnoj zdravstvenoj skrbi i vrlo niskoj stopi kriminala i zagađenja. Index

26.11. (08:00)

11 puta stanovnika Hrvatske

Jakarta je postala najmnogoljudniji grad na svijetu

Glavni grad Indonezije ima gotovo 42 milijuna stanovnika u gradskoj aglomeraciji, preskočivši Dhaku koja će, prema procjenama, preuzeti vrh do sredine stoljeća, kaže novo izvješće UN-a. Popis od deset najvećih gradova gotovo u potpunosti pripada Aziji, uz iznimku Kaira. Urbanizacija ubrzano raste: 1975. bilo je samo osam megagradova, a danas ih je 33, većinom u Aziji. UN ističe da održivo upravljanje rastućim gradovima može donijeti klimatske, gospodarske i socijalne koristi. Tokio je treći, a slijede ga New Delhi i Šangaj. Index

10.04. (12:00)

Da se i preselim tamo, kvario bih im prosjek

Gradovi s najviše milijunaša: New York, San Francisco, Tokyo, Singapur, LA…

Među prvih deset gradova na globalnoj ljestivici gradova s najviše milijunaša, našla su se samo dva europska grada – London (216.000) na šestom i Pariz (160.000) na sedmom mjestu. Iako se njemačka ‘prijestolnica milijunaša’ Frankfurt našla tek na 19. mjestu, u njoj je svaki deseti stanovnik milijunaš. Henley Global, tportal

22.11.2024. (15:00)

Od zgrada ne vidiš drvo

Od osam svjetskih metropola, jedino Singapur može smanjiti učinak ‘urbanog toplinskog otoka’

Možete li vidjeti tri stabla iz svog doma, škole ili radnog mjesta? Pruža li krošnja stabala hlad na barem 30% svoje okoline? Možete li pronaći park na udaljenosti 300 metara od svoje zgrade? Ova tri jednostavna pitanja objašnjavaju “pravilo 3+30+300” koje je norma za zelenije i zdravije gradove, otpornije na klimatske promjene. Pravilo, koje je osmislio nizozemski stručnjak Cecil Konijnendijk, temelji se na dokazima o dobrobitima urbanog zelenila za ljudsko zdravlje i pokušava se ugraditi u strategiju ozelenjavanja gradova diljem svijeta. Međutim, znanstvenici su testirali svjetske metropole koje su lideri na području ozelenjavanja i provođenju projekata urbanih vrtova i parkova – Melbourneu, Sydneyu, New Yorku, Denveru, Seattleu, Buenos Airesu, Amsterdamu i Singapuru – ali rezultati nisu bili ohrabrujući. Većina zgrada u tih osam gradova ispunila je zahtjev o tri stabla, ali nisu zadovoljili kriterij krošnje. Green

06.11.2024. (21:00)

Opet taj Japan

Kroz povijest, gradovi su se natjecali za titulu najvećeg – od drevnih civilizacija do modernih metropola

Nekada su Babilon i Rim dominirali svijetom, s procjenama stanovništva od čak milijun ljudi oko prvog stoljeća nove ere, što ih je činilo pravim centrima tadašnjeg života. Dolaskom industrijske revolucije u 19. stoljeću, London preuzima tron. Nagli rast industrije i urbanizacija pretvorili su ga u najveći grad na svijetu.

No, u 20. stoljeću, New York preuzima tu ulogu, postajući magnet za useljenike i glavni centar industrije – a s time dolazi i status najveće svjetske metropole. Ipak, nitko se nije mogao mjeriti s Tokijem u modernom vremenu. S populacijom od preko 37 milijuna ljudi do 2020. godine, japanska prijestolnica uvjerljivo drži titulu najvećeg grada na svijetu. Urbanizacija i brzi ekonomski rast nakon Drugog svjetskog rata učinili su Tokio pravim divom među svjetskim gradovima. HRT

17.09.2024. (10:00)

Gnoj je zlato, samo nedostaje politička volja

Ispasi ili propasti: Kako balega postaje ključ bioraznolikosti

Izmet stoke na pašnjacima postaje izvor života za kukce, a time i ptice. No, bez pašnjaka i pravilne uporabe stajnjaka, prirodna raznolikost propada. Njemačka ekološka zaklada NatureLife upozorava da monokulture i tvornički uzgoj zagađuju okoliš, a ptice ostaju bez hrane. Predlažu uzgoj vodenih bivola, no politička podrška izostaje, dok se milijarde ulažu u proizvodnju kukuruza. Iako lokalni projekti pašnjaka donose nadu, birokracija i spora provedba guše brze promjene potrebne za očuvanje prirodnih staništa. Agroklub

05.09.2024. (19:00)

Jedino što ti može zatrubiti iza leđa je – patka u čamcu

Selo bez cesta i automobila: Mještani se kreću biciklima, čamcem ili pješice

https://www.youtube.com/watch?v=XWMYn71MEZ4

Giethoorn, selo u Nizozemskoj, jedinstveno je po tome što nema cesta ni automobila, a mještani i posjetitelji kreću se biciklima, čamcima ili pješice. Kuće sa slamnatim krovovima raspoređene su po otočićima, povezanima s 176 mostova. Selo, čije ime potječe iz 13. stoljeća, poznato je po očuvanju okoliša i privatnosti, a broj turista je reguliran kako bi se izbjegao masovni turizam. Bez prometa i zagađenja bukom, Giethoorn je mirno i ekološki prihvatljivo mjesto koje pokazuje da je skladan život s prirodom moguć i u modernom svijetu. Green