11 puta stanovnika Hrvatske
Jakarta je postala najmnogoljudniji grad na svijetu
Glavni grad Indonezije ima gotovo 42 milijuna stanovnika u gradskoj aglomeraciji, preskočivši Dhaku koja će, prema procjenama, preuzeti vrh do sredine stoljeća, kaže novo izvješće UN-a. Popis od deset najvećih gradova gotovo u potpunosti pripada Aziji, uz iznimku Kaira. Urbanizacija ubrzano raste: 1975. bilo je samo osam megagradova, a danas ih je 33, većinom u Aziji. UN ističe da održivo upravljanje rastućim gradovima može donijeti klimatske, gospodarske i socijalne koristi. Tokio je treći, a slijede ga New Delhi i Šangaj. Index