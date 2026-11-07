Ne treba je ni razrjediti
News Bar: U vodovodnoj vodi iz Gospića mogu se sigurno otapati ovi teški metali, poručuju iz HZJZ-a
HZJZ je objavio smjernice prema kojima građani Gospića mogu sigurno otapati bakar, cink, željezo i druge metale do debljine 4 milimetra u vodi iz vodovoda. Dok nadležni tvrde da se manji alati i opiljci do jutra integriraju u otopinu bez opasnosti po zdravlje, situacija izaziva praktične i bizarne probleme na terenu – od građana koji u toj vodi skidaju hrđu s lanaca i kuhaju kavu, do stomatologa koji bilježe stapanje starih amalgamskih plombi s mlazom iz slavine, dok gradska uprava razmatra naplatu vode prema cijeni sekundarnih sirovina. News Bar