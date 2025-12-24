Prime Time: Povratak tri kralja - Monitor.hr
Danas (16:00)

Strah i prijezir u Čavoglavama: Od zapaljenih nebodera do mješalice u kršu

Prime Time: Povratak tri kralja

Dečki se vraćaju s bolovanja i odmah “pale” atmosferu pričom o izgorenom Vjesniku te Plenkovićevu majstorskom slalomu oko odgovornosti. Središnji “udar” je uhićenje glavnog inspektora Mikulića zbog mita, popraćeno premijerovim klasičnim “nismo znali” narativom. Završnica pripada Thompsonu i njegovu ratu sa zagrebačkom vlašću oko koncerata, dok mu istovremeno vještaci broje ilegalne kvadrate po Čavoglavama. Ukratko: malo korupcije, prstohvat mita i puno “domoljubnog” eskapizma. Idealno za pogledati uz kavu, onako usput.


30.11. (20:09)

‘Lucifer’ za News Bar: Mladi su nekada za dušu tražili novac i slavu, sada traže 35 kvadrata na Buzinu

23.11. (23:30)

Politička odgovornost? Ma to je samo umjetnički dojam!

Prime Time: Kukasti stol u Saboru

Bacili su ekipa iz Prime Time-a opušteni pogled na aktualni cirkus. Krenulo je od unutarnjih izbora u zagrebačkom HDZ-u gdje je novi šef, Ivan Matijević, zbog brige o prometu i “woke ideologiji” brzo postao zvijezda sprdnje. Naravno, nisu pošteđeni ni Plenkovićevi hvalospjevi o tome kako njegova Vlada financira sve u Zagrebu. Ipak, najsočniji dio je oštra kritika “kukastog stola” u Saboru, gdje su revizionisti poput Igora Vukića pokušali Jasenovac prikazati kao “radni logor”, što je izazvalo reakcije, ali i podsjetnik na sramotni izostanak političke i moralne odgovornosti ministara u Hrvatskoj.

14.11. (18:00)

Black Friday u SKD Prosvjeta

Prime time: Splićaci

Borna secira ulet maskiranih likova na srpski kulturni događaj. Tvrdi kako je to samo početak, jer su se huliganski napadi na srpsku manjinu proširili na Rijeku i Zagreb. To je, kao, nova taktika da se navijači prestanu mlatiti međusobno – genijalno, jel’ da? (A sad im maske koje su do prije godinu nerado morali nositi odjednom nisu fašizam). Politička elita, od HDZ-a do Domovinskog pokreta, službeno ih osuđuje iako istovremeno stvaraju klimu povijesnog revizionizma, gdje se Za dom spremni tolerira. Zaključuje da je to organizirani terorizam koji se na kraju isplati, jer su Srbi od straha već počeli otkazivati događaje. Ukratko, Vlada glumi da pere ruke, a Borna sumnja da je cijela stvar zapravo samo “građanski rat unutar HDZ-a”. Čista, masna, politička hipokrizija.

25.10. (01:00)

Skalpelom po licemjerju, bez anestezije

Prime Time: Pljačkaši mozgova

U fokusu je šokantan povratak bivšeg ministra Vilija Beroša, optuženog za mito, na zahtjevno mjesto neurokirurga, unatoč dugogodišnjoj pauzi i kritikama struke. Također se analiziraju potezi Domovinskog pokreta, gdje Ivan Penava predstavlja Vlatku Vukelić, povjesničarku kontroverznog dosjea (od slikanja za Playboy do optužbi za hakiranje i negiranje dječjih logora). U dodatku, kritiziraju se visoki profiti trgovačkih lanaca i ekonomska politika. “Zaključak je jasan: Dok jedni kradu profit na njokima, drugi kradu e-mailove, a treći se s optužnicom vraćaju na operacijski stol – jer u Hrvatskoj je opasno zaboraviti ne samo vožnju bicikla, već i mito.

10.10. (15:00)

Bolje Sveti Martin na Muri nego smrdljivi Martin na faci

Prime Time: Sitnež

Borna je, bježeći od cijevi i grijanja iz 19. stoljeća s Orlovca, u novoj epizodi Prime Time-a uspio otkriti da se u Hrvatskoj korupcija sporije sudi nego što se seljačka buna (iz 1653.) rješava. Satiričar se seli, no država je i dalje nezaustavljiva HDZ-ova dinastija. Izbori u stranci važniji su od parlamentarnih, a jedina prava dehumanizacija, kako nas uči premijer, je kad se HDZ-ovca ne želi poslužiti u birtiji. A tek Tolušićeva “bol u leđima” zbog koje se suđenje odgađa – prava sitnež smo mi, kmetovi, koji sve to plaćamo.

09.09. (18:00)

Kad istina zaboli, a laž se pozdravi

Prime Time: Sud, zbunjen, normalan

Dobrodošli u sretno kraljevstvo hrvatskog pravosuđa, gdje je satira protuzakonita ako laže, ali povijesno kontroverzni pozdravi su posve prihvatljivi jer su dio ‘narodne baštine’ ili ‘umjetničke slobode’! Očito, to što Ustavni sud ima malo drugačije mišljenje i što pozdrav vuče korijene iz jednog ne tako lijepog povijesnog razdoblja – to su samo sitnice koje ne treba uzeti u obzir. U svijetu gdje je satira morala biti istinita, a fašistički pozdrav iz Drugog svjetskog rata je bio samo bezazleni stih iz pjesme, jedino što nam preostaje je zapitati se: Je li ovo satira, ili samo… Hrvatska?

03.09. (13:00)

Nove sezone popularne sapunice: Tko je tu gigant, a tko samo dobro napuhan balon?

Prime Time: Opet se bocka

Opet se premijer bocka, ali ne cjepivom, nego glupostima. Zamislite, uvjerava vas da postoje neki “virtualni ustaše” koje on jedini može pobijediti. Dok on pumpa taj balon, stvarni problemi, poput zabrane festivala u Benkovcu, prolaze nezapaženo. Postigao je savršenu diverziju. Sebe naziva “gigantom”, ali u mitologiji su giganti uvijek poraženi. On pokušava biti grčki junak, ali na kraju ispada da se bori s nepostojećim čudovištima koje je sam izmislio. Eto, to je naša politika: cirkus u kojem vas klaun uvjerava da je jedini heroj…

29.08. (09:00)

Igra prijestolja: Sanaderova ostavka, ili možda povratak kralja?

Prime Time: Umri i zapjevaj moja Jugoslavijo

Ustaše su kao Parni valjak – stalno imaju povratničke turneje. U epizodi koja zvuči kao scenarij za nadrealnu komediju, Ivo Sanader je izašao iz zatvora, a mi i dalje ne znamo gdje je nestao novac. Dok se on slobodno šeta, nacija se svađa oko toga ima li “Za dom spremni” dvostruko značenje. Thompsona i dalje slušaju ljudi koji pjevaju o “mrtvoj Jugoslaviji”, a nogometni navijači se brane katoličkim pozdravima dok pale zastave. Smijeha radi, djeca to uče na igralištima! Ludnica…

21.08. (16:00)

Kako naučiti voljeti ljeto u Hrvatskoj, čak i kad se sve raspada

Prime Time: Svi mrze mlade

Dobrodošli u novi “Prime Time”, gdje je turistička sezona spektakularna unatoč brojkama koje govore drugačije. O požarima se ne brine jer nam je važniji Rafale od Canadaira, a Knin je, naravno, oaza jedinstva, osim kad branitelji kritiziraju simbole branitelja. Riječki nadbiskup je pozvao da se okrenemo budućnosti, jer prošlost je očito previše komplicirana. Jasno je da su svi koji se ne slažu s ovom logikom ‘anti-Hrvati’. Na kraju, epizoda nas uvodi u epsku sudsku farsu: Thompson protiv novinarke. Što je četiri godine za DORH? Ništa! Važno je da su pravda i istina, kao i uvijek, na pravom mjestu. Ili barem tako kažu.

27.07. (18:00)

Odjeci događanja naroda

Prime Time: Istjerivači ustaša II

Ponovno zaranjamo u kaotični cirkus oko Thompsonovog koncerta, gdje se “Za Dom Spremni” ori dok premijer pleše, hvaleći organizaciju umjesto da osudi fašistički pozdrav. Policija žmiri, bojeći se “neželjenih reakcija,” dok se povijest revidira, a “domoljublje” pretvara u unosan biznis s hodočasničkim medaljonima. Od Srebrenice do “lijepih mladih Hrvata,” sve je to licemjerno prenemaganje, pozivajući na kraj ove bizarne predstave laži i zaborava.