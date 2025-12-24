Strah i prijezir u Čavoglavama: Od zapaljenih nebodera do mješalice u kršu
Prime Time: Povratak tri kralja
Dečki se vraćaju s bolovanja i odmah “pale” atmosferu pričom o izgorenom Vjesniku te Plenkovićevu majstorskom slalomu oko odgovornosti. Središnji “udar” je uhićenje glavnog inspektora Mikulića zbog mita, popraćeno premijerovim klasičnim “nismo znali” narativom. Završnica pripada Thompsonu i njegovu ratu sa zagrebačkom vlašću oko koncerata, dok mu istovremeno vještaci broje ilegalne kvadrate po Čavoglavama. Ukratko: malo korupcije, prstohvat mita i puno “domoljubnog” eskapizma. Idealno za pogledati uz kavu, onako usput.