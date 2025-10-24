Skalpelom po licemjerju, bez anestezije

DORH navodno radi punom parom: kopi-pejst metodom, s impresivnim postignućem da se nijedan veći slučaj ne pomakne s mrtve točke, osim ako nije u pitanju prepisivanje bilješki iz prošlog mandata. Zatim slijedi suptilan podsjetnik na ono što svi znamo, ali nitko ne smije reći: pravosuđe i politika su kao par iz meksičke sapunice – znaju da ne mogu zajedno, ali stalno završavaju u istom kadru. Curenje informacija iz istraga, afera do afere – sve je to postalo standardni dekor naše pravne države. O presudama u slučajevima Žalac i Šulentić se priča, ali više kao o nagradnim igrama nego pravosudnim epizodama. Uplata u USKOK i možda dobijete uvjetnu! Nema na čemu. A što je s poduzetnicima? Pa tko bi normalan u Hrvatskoj želio boriti se protiv korupcije, kad zna da onda više neće dobiti ni dozvolu za kiosk? Za kraj, tu je i natjecanje za novu hrvatsku himnu. Prigodno.