Skalpelom po licemjerju, bez anestezije
Prime Time: Pljačkaši mozgova
U fokusu je šokantan povratak bivšeg ministra Vilija Beroša, optuženog za mito, na zahtjevno mjesto neurokirurga, unatoč dugogodišnjoj pauzi i kritikama struke. Također se analiziraju potezi Domovinskog pokreta, gdje Ivan Penava predstavlja Vlatku Vukelić, povjesničarku kontroverznog dosjea (od slikanja za Playboy do optužbi za hakiranje i negiranje dječjih logora). U dodatku, kritiziraju se visoki profiti trgovačkih lanaca i ekonomska politika. “Zaključak je jasan: Dok jedni kradu profit na njokima, drugi kradu e-mailove, a treći se s optužnicom vraćaju na operacijski stol – jer u Hrvatskoj je opasno zaboraviti ne samo vožnju bicikla, već i mito.