Velika seoba bankara u zemlju snova
Prime Time: Bankaranje
Borna u svom prepoznatljivom stilu zaključuje da je hrvatska politika postala poligon za rotaciju bankarskih kadrova. Dok jedni odlaze na basnoslovne briselske plaće, drugi se poput Ćorića vraćaju u Vladu nakon “doškolovanja” u HNB-u. Za Bornu je to dokaz da sustav prvenstveno štiti banke, koje su godinama nekažnjeno naplaćivale nezakonite naknade, dok se narod zabavlja ideološkim sukobima i “gustom maglom” domovinskih tema. Na kraju poentira s umjetnom inteligencijom – robotica Tonka zvuči mu jednako umjetno kao i domaći političari, sugerirajući da u svijetu gdje banke i algoritmi vode igru, ljudsko dostojanstvo ostaje u drugom planu.