Black Friday u SKD Prosvjeta

Borna secira ulet maskiranih likova na srpski kulturni događaj. Tvrdi kako je to samo početak, jer su se huliganski napadi na srpsku manjinu proširili na Rijeku i Zagreb. To je, kao, nova taktika da se navijači prestanu mlatiti međusobno – genijalno, jel’ da? (A sad im maske koje su do prije godinu nerado morali nositi odjednom nisu fašizam). Politička elita, od HDZ-a do Domovinskog pokreta, službeno ih osuđuje iako istovremeno stvaraju klimu povijesnog revizionizma, gdje se Za dom spremni tolerira. Zaključuje da je to organizirani terorizam koji se na kraju isplati, jer su Srbi od straha već počeli otkazivati događaje. Ukratko, Vlada glumi da pere ruke, a Borna sumnja da je cijela stvar zapravo samo “građanski rat unutar HDZ-a”. Čista, masna, politička hipokrizija.