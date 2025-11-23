Politička odgovornost? Ma to je samo umjetnički dojam!
Prime Time: Kukasti stol u Saboru
Bacili su ekipa iz Prime Time-a opušteni pogled na aktualni cirkus. Krenulo je od unutarnjih izbora u zagrebačkom HDZ-u gdje je novi šef, Ivan Matijević, zbog brige o prometu i “woke ideologiji” brzo postao zvijezda sprdnje. Naravno, nisu pošteđeni ni Plenkovićevi hvalospjevi o tome kako njegova Vlada financira sve u Zagrebu. Ipak, najsočniji dio je oštra kritika “kukastog stola” u Saboru, gdje su revizionisti poput Igora Vukića pokušali Jasenovac prikazati kao “radni logor”, što je izazvalo reakcije, ali i podsjetnik na sramotni izostanak političke i moralne odgovornosti ministara u Hrvatskoj.