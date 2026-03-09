Vrtić za odrasle
Prime time: Ko to tamo peva
Ekipa iz Prime Timea u novoj epizodi rešeta HDZ-ov “vrtić”. Glavna zvijezda je Josip Dabro koji je na pokladama, valjda pod utjecajem “šećera”, pjevao ode Anti Paveliću, pa se poslije vadio da je to samo “turistička pjesma o Madridu”. Dok ministar Piletić “umoran” odlazi jer 15.000 ljudi nije dočekalo inkluzivni dodatak, Plenković glumi političkog Gandhija – on ne bi ništa zabranjivao, pa ni ustašluke, jer “sloboda narodu” (osim kad je ta sloboda opasna). Pojavio se i robot Tonka koja se ulizuje šefu bolje od prosječnog uhljeba. Ukratko: teški dejavu i totalni apsurd!