Vrtić za odrasle

U ovoj epizodi, ekipa Prime Timea secira državu koja je postala poligon za 5D političko šibicarenje. U fokusu je Plenkovićevo uporno nastojanje da ovlada Ustavnim i Vrhovnim sudom, dok se u pozadini odvija prava socijalna horor-komedija. Saznajemo da je sustav toliko učinkovit da je 15.000 ljudi umrlo čekajući rješenja o inkluzivnom dodatku, na što donedavni ministar Piletić hladno poručuje da će se novac isplatiti (odnosno, poručivao je) – makar i nakon smrti. Birokracija ovdje službeno pobjeđuje biologiju.

Dok ministar Habijan u urede “uhabijanjuje” svoje fitness partnere i trgovce mliječnim proizvodima da mu vode digitalnu transformaciju, desnica puca po šavovima. Marko Perković Thompson našao se na udaru državne inspekcije zbog ilegalne gradnje u Čavoglavama, na što odgovara ironičnim ispričavanjem mravima i vjevericama. Zaključak je brutalan: oni koji se najviše kunu u domovinu, poput Thompsona i sličnih, zapravo su prvi koji pljuju po njezinim zakonima i institucijama čim im stanu na žulj. Ova Hrvatska im jednostavno nije dovoljno “njihova” da bi je poštovali.