Djed Mraz u Remetincu
Prime Time: Deda sud
Borna Sor u ovoj epizodi “čestita” blagoslovljene blagdane kroz rešetke Remetinca, analizirajući poklone koje nam je donio “Deda Sud”. Glavne zvijezde su bivši moćnici poput Mikulića i Beroša, čije su sudske drame opisane kao pravi božićni filmovi, ali s elementima horora. Borna se sprda s “poniznošću” koju nam serviraju političari, dok istovremeno plače za zaplijenjenom tonom pirotehnike na Trešnjevci. Ukratko: politički kaos, sudske odbijenice i Borna koji pokušava objasniti zašto smo “izuzetno dobro pozicionirani” dok nas tresu afere.