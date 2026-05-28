Od stoljeća sedmog do gnoja devetog
Prime Time: Sramoćenje
Ekipa se sprda s pismom Ivana Penave (DP) Tomislavu Tomaševiću. Penava je izjavio da treba slaviti pad nacizma, ali ne i dolazak partizana, što voditelja navodi na pitanje: “Pa tko je onda kod nas srušio nacizam, domobrani?” Ministar turizma Tonči Glavina poziva na smanjenje marži, dok mediji otkrivaju da sam iznajmljuje luksuznu vilu. Predlaže se da se cijene izražavaju matematičkim formulama (npr. kuglica sladoleda = broj pi). Što je to Šredingerov turist? U hrvatskom kvantnom turizmu turist je istovremeno i na odmoru i u bankrotu.