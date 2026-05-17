I ušao u legendu
Nikad nije kasno: Charles Bukowski je prvu knjigu objavio s 50 godina
“Punih jedanaest godina radio sam na pošti. Od svoje trideset devete godine pa do pedesete. Bio sam uvjeren da će me rad na pošti dotući; jednostavno nisam više mogao izdržati. Tada sam odlučio da ću postati profesionalni pisac…”, piše u predgovoru prvog romana Pošta, koji je uvelike autobiografski. Pratimo njegovog alter ega, Henryja Chinaskog, koji navigira kroz pakao birokracije i privatni kaos, od besmislenih propisa, sadističkih šefova i monotonije rada do života izvan radnog vremena, koji je uglavnom ispunjen ispijanjem alkohola, klađenjem na konjske utrke i turbulentnim vezama sa ženama. Rečenice su kratke, ogoljene, vulgarne, ali i nevjerojatno duhovite i cinične. Nema uljepšavanja. Roman je postao glas onih zarobljenih u besmislenim poslovima od 9 do 5 i ponudio je brutalnu antitezu “američkom snu”. “Pošta” je lansirala Bukovskog među književne zvijezde i dokazala da nikad nije kasno za potpuni zaokret u životu.