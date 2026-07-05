Auf Wiedersehen, Deutschland!
Njemačka gubi utrku za stranu radnu snagu zbog sporih institucija i jezičnih barijera
Istraživanje IAB-a pokazuje da doseljenici, pretežito mlađi ljudi s obiteljima u inozemstvu, napuštaju zemlju zbog diskriminacije, skupih pristojbi i dugotrajnog čekanja na vize i priznavanje diploma. Dok 60% odlazi kući, 40% bira destinacije poput Španjolske ili Hrvatske. Stručnjaci upozoravaju da rad na engleskom jeziku i zapošljavanje visokokvalificiranih bolničara na poslovima njege starijih dugoročno propadaju. Ključ ostanka su profesionalna podrška, učenje njemačkog jezika prije dolaska i reforma birokracije kroz najavljene “Work and Stay” agencije. DW