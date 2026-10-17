Obala više sklona ljuljanju
Nova karta potresa: Dubrovačko područje najtrusnije u Hrvatskoj
Hrvatski znanstvenici objavili su novu procjenu potresne opasnosti koja po prvi put izravno uključuje podatke o lokalnom tlu i iskustva petrinjskog potresa. Opasnost je i dalje najveća na jadranskoj obali, s vrhuncem na dubrovačkom području. Karta otkriva da su niske i krute zgrade, poput obiteljskih kuća, izložene većim opterećenjima nego što se dosad smatralo, dok su procjene za visoke objekte uglavnom manje. Iako ne predviđa točne datume potresa, ova znanstvena studija služit će kao ključna podloga za izradu novog nacionalnog dodatka Eurokodu 8 i sigurnije projektiranje. Index