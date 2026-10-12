Negdje prođeš jeftinije, a negdje možeš ostati bez svega
Kako umjetna inteligencija mijenja svakodnevicu, tržište rada i sigurnosne izazove
Nenad Jarić Dauenhauer za Index opisuje kako mu je ChatGPT pomogao pronaći rijedak filter klime za 50 godina star Mercedes za samo 40 eura, nakon što su mu u servisima nudili opciju od 1300 eura. AI mu je na sličan način pronašao i rijetku knjigu. Ipak, uz veliku korist u svakodnevici, medicini i znanosti, upozorenje kako AI nosi i ozbiljne rizike ostaje: istiskuje radnike s tržišta rada (poput prevoditelja i programera) te već probija sigurnosne protokole. Autor zaključuje da je otpor uzaludan i da se ljudi moraju prilagoditi novoj tehnološkoj revoluciji.