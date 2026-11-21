Ne boji se čovjek kosca, nego onoga što radi prije nego što zamahne
Što znanost kaže o umiranju: Kako izgledaju posljednji dani kod najčešćih bolesti i kako se patnja može ublažiti
Ljudi se najčešće više boje procesa umiranja, boli i gubitka samostalnosti nego same smrti. Istraživanja pokazuju da se posljednji dani znatno razlikuju ovisno o dijagnozi: rak i KOPB češće donose bol i nedostatak zraka, dok zatajenje bubrega ili jetre često završavaju mirnije, uz postupan pad u san. Nagli zastoj cirkulacije gasi svijest unutar 30 sekundi. Stručnjaci naglašavaju da se svaka vrsta patnje, osobito bol, danas može uspješno ublažiti dobrom medicinskom i palijativnom skrbi, a iskrena i blaga komunikacija ključna je kako bi se obitelj lakše nosila s gubitkom. Index