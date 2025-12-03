Ajmo, žuti! Sponzorira vas lokalna pekara
Nove porezne olakšice za donacije i sponzorstva: više poticaja za sport, kulturu i društveno dobro
Hrvatska od 2026. uvodi znatno veće porezne olakšice za poduzetnike koji podupiru sport, kulturu i druge društveno korisne aktivnosti. Donacije će se moći priznati do 10 % prihoda, a sponzorstva kao potpuno priznat rashod ako su namijenjena subjektima koje odrede nadležna ministarstva. Cilj je povećati transparentnost, volumen korporativnog doniranja i financiranje manje atraktivnih sportova te ojačati suradnju poslovnog i civilnog sektora. Očekuju se viša ulaganja u zajednice uz dugoročne društvene i fiskalne koristi. tportal