Objavljeni pobjednici natječaja Astrophotography Prize 2026: Prizori svemira i polarnih svjetlosti koji ostavljaju bez daha - Monitor.hr
Prekjučer (19:00)

Pa... bolje od mojih mutnih fotki mačaka, to im priznam

Objavljeni pobjednici natječaja Astrophotography Prize 2026: Prizori svemira i polarnih svjetlosti koji ostavljaju bez daha

Na četvrtom godišnjem natjecanju Astrophotography Prize 2026 predstavljeni su nevjerojatni prizori noćnog neba, svemirskih maglica i aurora. Titulu fotografa godine i prvu nagradu od 3.000 $ osvojio je Evan McKay s impresivnom fotografijom stijene Cathedral Cove na Novom Zelandu u kategoriji Astro Landscape. Među ostalim pobjednicima ističu se Jason Perry (jednostruka ekspozicija aurore u Lofotima), Marzena Rogozińska (dinamični oblaci prašine u kategoriji Deep Space) te Alpha Zhang, čija je snimka maglice u kategoriji Remote Imaging dobila jednoglasne zlatne ocjene svih sudaca. Natjecanje je okupilo oko 500 radova iz 22 zemlje. PetaPixel

 


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18.04. (21:00)

I samo su zvijezde granica...

Astrofotografija za početnike: Vodič za one koji misle da je Mliječna staza naziv za čokoladicu

Želite li fascinantne fotke noćnog neba, zaboravite na skupu opremu dok ne savladate osnove. Legendarni Matt Suess poručuje: ključ je u strpljenju i tehnici, a ne u pustom trošenju novca. PetaPixel:

Brzi savjeti za start:

  • Pronađite fokus: Koristite Live View, zumirajte najsjajniju zvijezdu i ručno je izoštrite dok ne postane sitna točka. Obavezan je manual fokus (MF)
  • Pravilo 500: Podijelite 500 s fokalnom duljinom objektiva kako biste izbjegli mutne “crtice” umjesto zvijezda.
  • Vjerujte histogramu: Ekran laže u mraku; histogram je jedina istina o ekspoziciji.
  • Slojevita odjeća: Noć je hladnija nego što mislite – obucite se kao da idete na Arktik.

Na Forumu također ima entuzijasta…

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Kad magnetsko polje podivlja, dobijemo obojano nebo

Fotografije nedavne aurore borealis diljem Hrvatske, sve na jednom mjestu

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