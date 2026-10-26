Pa... bolje od mojih mutnih fotki mačaka, to im priznam
Objavljeni pobjednici natječaja Astrophotography Prize 2026: Prizori svemira i polarnih svjetlosti koji ostavljaju bez daha
Na četvrtom godišnjem natjecanju Astrophotography Prize 2026 predstavljeni su nevjerojatni prizori noćnog neba, svemirskih maglica i aurora. Titulu fotografa godine i prvu nagradu od 3.000 $ osvojio je Evan McKay s impresivnom fotografijom stijene Cathedral Cove na Novom Zelandu u kategoriji Astro Landscape. Među ostalim pobjednicima ističu se Jason Perry (jednostruka ekspozicija aurore u Lofotima), Marzena Rogozińska (dinamični oblaci prašine u kategoriji Deep Space) te Alpha Zhang, čija je snimka maglice u kategoriji Remote Imaging dobila jednoglasne zlatne ocjene svih sudaca. Natjecanje je okupilo oko 500 radova iz 22 zemlje. PetaPixel