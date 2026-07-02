Opservatorij Vera C. Rubin započeo povijesnu desetogodišnju misiju mapiranja svemira - Monitor.hr
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Dosta jak fotić

Opservatorij Vera C. Rubin započeo povijesnu desetogodišnju misiju mapiranja svemira

Službeno je započelo desetogodišnje istraživanje Legacy Survey of Space and Time (LSST) u čileanskom opservatoriju Vera C. Rubin. Koristeći najveću kameru na svijetu od 3200 megapiksela, teleskop će svake tri noći snimati cijelo južno nebo i prikupljati 10 terabajta podataka po noći. Cilj ovog povijesnog projekta je stvaranje najdetaljnijeg 3D prikaza svemira koji će pomoći znanstvenicima u rješavanju misterija tamne tvari i energije. Osim udaljenih galaksija, opservatorij će detaljno popisati Sunčev sustav, a već je otkrio više od 11.000 novih asteroida. PetaPixel


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I samo su zvijezde granica...

Astrofotografija za početnike: Vodič za one koji misle da je Mliječna staza naziv za čokoladicu

Želite li fascinantne fotke noćnog neba, zaboravite na skupu opremu dok ne savladate osnove. Legendarni Matt Suess poručuje: ključ je u strpljenju i tehnici, a ne u pustom trošenju novca. PetaPixel:

Brzi savjeti za start:

  • Pronađite fokus: Koristite Live View, zumirajte najsjajniju zvijezdu i ručno je izoštrite dok ne postane sitna točka. Obavezan je manual fokus (MF)
  • Pravilo 500: Podijelite 500 s fokalnom duljinom objektiva kako biste izbjegli mutne “crtice” umjesto zvijezda.
  • Vjerujte histogramu: Ekran laže u mraku; histogram je jedina istina o ekspoziciji.
  • Slojevita odjeća: Noć je hladnija nego što mislite – obucite se kao da idete na Arktik.

Na Forumu također ima entuzijasta…

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Kad magnetsko polje podivlja, dobijemo obojano nebo

Fotografije nedavne aurore borealis diljem Hrvatske, sve na jednom mjestu

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Lov na savršeni noćni kadar

Za pobjedničku fotografiju probdio noć na Krbavskom polju

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26.11.2024. (12:00)

Nebo je noćas ogromno...

Napuhane veličine i neiskrena astrofotografija

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19.10.2024. (01:00)

Dobar ulov

Na nebu iznad Velebita snimljen komet koji se viđa jednom u 80 tisuća godina

Komet su otkrili astronomi 2023. godine u dva neovisna opažanja – najprije u Kini (observatorij Tsuchinshan) i potom u okviru projekta ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) u SAD-u. Njegova orbita klasificira ga kao dugoperiodičan komet, što znači da mu je potrebno nekoliko tisuća godina da obiđe Sunce.  Prema trenutnim astronomskim procjenama, komet C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS ima orbitalni period od otprilike 80 tisuća godina. To znači da će mu nakon prolaska kroz unutrašnjost Sunčevog sustava i oko Sunca 2024. godine trebati čak 80 tisuća godina da se ponovno vrati u našu blizinu. Index… izgleda da imamo i prizor istog kometa koji je uhvatio forumaš.

18.03.2023. (17:00)

Da odlijepiš...

Astronaut snimio apsolutno očaravajuću snimku Zemlje

tportal

NASA-inom astronautu Joshu Cassadi trebale su samo dvije riječi da sažme veličanstveni portret Zemlje snimljen s Međunarodne svemirske postaje: ‘Apsolutno nestvarno.’ Snimljen prizor prikazuje Zemlju koja naizgled visi naglavce sa zelenom svjetlosnom predstavom aurore koja pleše duž ruba planeta. Bijele točkice na planetu gradska su svjetla, dok kadrom dominira vrlo aktivna aurora. Sjajni objekti nalik na mačeve staničini su solarni paneli, Tportal