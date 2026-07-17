I Van Gogh je zapravo bio realist
Moćna DECam kamera snimila svemirsku verziju Van Goghove ‘Zvjezdane noći’
Kamera za tamnu energiju (DECam) u Čileu snimila je molekularni oblak Corona Australis, jedno od Zemlji najbližih zvjezdanih rodilišta udaljeno 430 svjetlosnih godina. Zapanjujući prikaz sjajnih maglica, prašine i mladih zvijezda neodoljivo podsjeća na Van Goghovo slavno remek-djelo. Na slici blista i kuglasti skup NGC 6723, koji se samo kozmičkom optičkom iluzijom nalazi blizu oblaka, dok je u stvarnosti udaljen čak 27.000 svjetlosnih godina. Ova spektakularna fotografija još je jedan dokaz moći DECam-ovog senzora od 570 megapiksela. PetaPixel