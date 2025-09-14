Švedska sauna vs. bugarski kupus

Ljudi rođeni 2000. mogu u prosjeku očekivati da će živjeti 66,5 godina, a oni rođeni 2016. da će živjeti pet godina više – 72 godine, s tim da se prosjek razlikuje za 18 godina između siromašnih i bogatih država, objavila je Svjetska zdravstvena organizacija (ovdje izvještaj u PDF-u, 28 str., pregledan, puno infografike). Više se ne gleda samo koliko će netko živjeti, nego i kvaliteta života – WHO tako računa da su tzv. zdrave godine života, broj godina za koje se može očekivati da će biti proživljene u punom zdravlju, porasle su s prosječnih 58,5 godina 2000. na prosječno 63,3 u 2016.