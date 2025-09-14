Švedska sauna vs. bugarski kupus

Očekivano trajanje života u Hrvatskoj u prosjeku iznosi 79 godina - Monitor.hr
Očekivano trajanje života u Hrvatskoj u prosjeku iznosi 79 godina

Prema Eurostatu, očekivano trajanje života u EU lani je iznosilo 81,7 godina, što je 0,3 više nego godinu ranije. Najdulje žive Talijani i Šveđani (84,1), te Španjolci (84). Najkraći životni vijek bilježe Bugarska (75,9), Rumunjska (76,6) i Latvija (76,7). Hrvatska s 79,1 godinom predvodi donju skupinu, zajedno s Litvom, Mađarskom, Poljskom i Slovačkom. Regionalno, žene u Panonskoj Hrvatskoj žive najkraće (79,5), dok u Jadranskoj Hrvatskoj dosežu 81,7 godina. U Sjevernoj Hrvatskoj žive 80,5, a u Zagrebu 81,5 godina. Razlike pokazuju snažan utjecaj geografije i regije na dugovječnost. Danica


30.03. (17:00)

Život u Hrvatskoj – kraći, ali intenzivan

Hrvati žive kraće od prosjeka EU, Zagrepčani najduže

Očekivani životni vijek u Hrvatskoj iznosi 78.6 godina, dok je u EU 81.4. Najdulje žive Zagrepčani (79 godina), dok su muškarci generalno u lošijem položaju od žena. Uzrok kraćeg života su nezdrave navike, slabiji zdravstveni sustav i gospodarske okolnosti. Pandemija je dodatno skratila životni vijek, ali se trend sada popravlja. Stručnjaci ističu da bi poboljšanja u zdravstvenoj skrbi, ranom otkrivanju bolesti i zdravijem načinu života mogla produljiti životni vijek Hrvata. Index

27.09.2021. (15:00)

Onda će se ipak ranije u mirovinu?

Istraživanje s Oxforda: Covid je u 2020. najviše skratio očekivano trajanja života od 2. svjetskog rata

Covid-19 pandemija 2020. godine uzrokovala je u 27 od 29 zemalja smanjenje očekivanog trajanja života u odnosu na 2019. godinu. Tako nešto u Europi nije zabilježeno još od drugog svjetskog rata. U većini zemalja došlo je do većeg pada očekivanog trajanja života kod muškaraca nego kod žena, s najvećim padom u američkih muškaraca čiji je očekivani životni vijek pao za 2,2 godine u odnosu na 2019. godinu. Sveukupno, muškarcima je “ošišano” više od godine dana života u 15 zemalja, a ženama u 11 zemalja. Time je izbrisan napredak u smanjenju mortaliteta koji je ostvaren u prethodnih 5,6 godina. Tportal

22.05.2019. (10:30)

Luki Modriću se dobro piše!

Velike razlike u životnoj dobi: U Madridu se živi 85 godina, u Hrvatskoj – 78

U Europskoj uniji najdulje se živi u Madrida gdje je očekivana životna dob 85 godina, dok Bugari iz pokrajine Severozapaden žive samo 73 godine. Hrvati žive u prosjeku 78 godina, Slovenci 81,2 godine, Talijani 83,1 godinu, a Crnogorci 76,6 i Srbi 75,6 godina. Ono što uzrokuje razliku su loše životne navike poput pušenja i pretjeranog alkohola, a posljedice su učestaliji rak, šećerne bolesti i bolesti srca.

05.04.2019. (23:30)

Joj, da se vratit kroz vrijeme i roditi kasnije

Očekivani životni vijek od 2000. porastao za pet godina

Ljudi rođeni 2000. mogu u prosjeku očekivati da će živjeti 66,5 godina, a oni rođeni 2016. da će živjeti pet godina više – 72 godine, s tim da se prosjek razlikuje za 18 godina između siromašnih i bogatih država, objavila je Svjetska zdravstvena organizacija (ovdje izvještaj u PDF-u, 28 str., pregledan, puno infografike). Više se ne gleda samo koliko će netko živjeti, nego i kvaliteta života – WHO tako računa da su tzv. zdrave godine života, broj godina za koje se može očekivati da će biti proživljene u punom zdravlju, porasle su s prosječnih 58,5 godina 2000. na prosječno 63,3 u 2016.

07.02.2019. (17:30)

Tko se s 60 godina probudi bez ikakvih bolova - mrtav je

U Hrvatskoj se u dobrom zdravlju živi 6 godina kraće nego u EU

Očekivana životna dob u dobrom zdravstvenom stanju prosječno u Europskoj uniji u 2016. godini bila je za žene 64,2 godine, za muškarce 63,5, a u Hrvatskoj 58,7 za žene i 57,1 godina za muškarce, objavio je Eurostat. Zemlja s najduljom očekivanom životnom dobi u dobrom zdravlju je Švedska – 73,3 za žene i 73 za muškarce, znači 15 godina više nego u Hrvatskoj. Pliva zdravlje

03.12.2018. (12:30)

Očekivana zdrava životna dob po zemljama

Tablica sa očekivanom zdravom životnom dobi za sve zemlje svijeta na stranicama UN WHO. Prema zadnjim podacima ako živite u Hrvatskoj žene mogu očekivati da će poživjeti 71,7 zdrave godine, a muškarci 66,4 godine. Ako ste prošli 60 onda biste, ako ste žena, mogli poživjeti još 18 godina (dakle do 78), a ako ste muškarac još 14,4 (do 74,4). Zanimljivo je vidjete kako se iz godine u godinu očekivana životna dob povećava, preko dvije godine za žene od 2000. godine.

19.10.2018. (00:30)

Fiesta je život

Španjolska će preskočiti Japan kao država najduže očekivane životne dobi

U Španjolskoj će očekivani životni vijek do 2040. godine, ako se nastave današnji trendovi u sektoru zdravstva, dosegnuti 85,8 godina prema 82,9 godina u 2016. i time bi Španjolci bili najstariji narod na svijetu, objavio je The Lancet (ovdje PDF, bogat infografikom). Japan bi pao na drugo mjesto, a slijedili bi Singapur na 3. i Švicarska na 4. mjestu, svi s očekivanim životnim vijekom od preko 85 godina, za oba spola. U Hrvatskoj bi životni vijek 2040. trebao biti između 80 do 82,5 godine.