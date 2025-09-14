Švedska sauna vs. bugarski kupus
Očekivano trajanje života u Hrvatskoj u prosjeku iznosi 79 godina
Prema Eurostatu, očekivano trajanje života u EU lani je iznosilo 81,7 godina, što je 0,3 više nego godinu ranije. Najdulje žive Talijani i Šveđani (84,1), te Španjolci (84). Najkraći životni vijek bilježe Bugarska (75,9), Rumunjska (76,6) i Latvija (76,7). Hrvatska s 79,1 godinom predvodi donju skupinu, zajedno s Litvom, Mađarskom, Poljskom i Slovačkom. Regionalno, žene u Panonskoj Hrvatskoj žive najkraće (79,5), dok u Jadranskoj Hrvatskoj dosežu 81,7 godina. U Sjevernoj Hrvatskoj žive 80,5, a u Zagrebu 81,5 godina. Razlike pokazuju snažan utjecaj geografije i regije na dugovječnost. Danica