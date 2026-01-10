Polacy nie śpią

Mainstream analitičari unaprijed slave veliki politički zaokret Poljske, njezin povratak u Bruxelles koji je financijski sankcionirao aktualnu poljsku vladu, ali i predviđaju da formiranje nove vlade neće biti ni brzo ni jednostavno. Naime, predsjednik Andrzej Duda (PiS) vjerojatno se neće žuriti, nego će najprije ponuditi mandat za sastavljanje vlade PiS-u kao relativnom izbornom pobjedniku, PiS neće bez otpora predavati pozicije koje drži u državi i društvu. S pozicije površne europske politike i isto takvih medija, čini se da je Poljska pred dramatičnim zaokretom i kao da je izbornim rezultatom Tuska i partnera upravo izbjegla put u ponor. No promatramo li poljski dugoročni politički i ekonomski razvoj u posljednje 34 godine, od uvođenja političkog pluralizma i oslobađanja od sovjetskog (ruskog) tutorstva, ovi su izbori tek nova epizoda u stabilnom razvoju Poljske kao najuspješnije države postkomunističke Europe. Višnja Starešina za Lider.