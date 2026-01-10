Polacy nie śpią
Poljsko gospodarstvo raste oko tri posto godišnje, nadmašujući Njemačku u dinamičnosti
Razlog je kombinacija poduzetničkog mentaliteta, povoljne digitalne infrastrukture, poreznih olakšica i potpore EU fondova. Poljska se iz jeftine proizvodne baze razvija u inovacijsko središte s tvrtkama poput WorkAI i Vigo Photonics. Iako suočena s visokim dugom i starenjem stanovništva, ambiciozna ekonomija i ulaganja u tehnologiju te modernu infrastrukturu čine Poljsku zemljom u brzom usponu. tportal