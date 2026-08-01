Iznova se vraća kući

Nolanova je Odiseja inspirirana suvremenim prijevodom Emily Wilson iz 2017. godine, pa je razumljivo su bogovi uglavnom odsutni, da Penelopa glasno iskazuje vlastite stavove i da Odisej prijestolje odluči zamijeniti doživotnim progonstvom u spomen na sve izgubljene članove svoje posade. Njegovo se dugo lutanje u ovom smislu može tumačiti u vidu poslijeratnog razočaranja, generacijske traume i krivnje jer je čitav film uvelike zaokupljen ljudskom sposobnošću za zlo.

Neki su se prepoznatljivi nolanovski elementi, primjerice korištenje IMAX 70–milimetarske vrpce, snimanje na stvarnim lokacijama, izbjegavanje računalne animacije inelinearna montaža, iznimno dobro uklopili s veličanstvenim epom, ili barem s njegovom modernom i neosporno autorskom adaptacijom. Christopher Nolan je, inspiriran vlastitim nametnutim ograničenjima, Homerov ep pretvorio u kvalitetan film za publiku spremnu na hrabre autorske interpretacije. Dunja Ivezić za Magnet