Od Kirka Douglasa do Ralpha Fiennesa: Kako je filmska umjetnost ekranizirala Odiseju - Monitor.hr
Danas (13:00)

Iznova se vraća kući

Od Kirka Douglasa do Ralpha Fiennesa: Kako je filmska umjetnost ekranizirala Odiseju

Filmske adaptacije Homerove Odiseje odavno ovise o karizmi glavnog glumca koji mora spojiti autoritet i neumornu vitalnost. Od klasičnog holivudskog spektakla s Kirkom Douglasom iz 1950-ih i opsežne talijanske serije s Bekimom Fehmiuom iz 1968., do zvjezdane miniserije s Armandom Assanteom iz 1997., svaka je verzija imala svoj pristup. Najnoviji film Povratak (2024.) (prije Nolanovog filma) s Ralphom Fiennesom i Juliette Binoche potpuno izbacuje čudovišta i specijalne efekte te se fokusira isključivo na ljudsku dramu i ponovni susret Odiseja i Penelope. Open Culture


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Nedjelja (13:00)

Na Olimpu Oscara

Nolan se u ovom slučaju postavio u svojevrsnu ulogu Zeusa koji uspješno krši vlastite zakone

Nolanova je Odiseja inspirirana suvremenim prijevodom Emily Wilson iz 2017. godine, pa je razumljivo su bogovi uglavnom odsutni, da Penelopa glasno iskazuje vlastite stavove i da Odisej prijestolje odluči zamijeniti doživotnim progonstvom u spomen na sve izgubljene članove svoje posade. Njegovo se dugo lutanje u ovom smislu može tumačiti u vidu poslijeratnog razočaranja, generacijske traume i krivnje jer je čitav film uvelike zaokupljen ljudskom sposobnošću za zlo.

Neki su se prepoznatljivi nolanovski elementi, primjerice korištenje IMAX 70–milimetarske vrpce, snimanje na stvarnim lokacijama, izbjegavanje računalne animacije inelinearna montaža, iznimno dobro uklopili s veličanstvenim epom, ili barem s njegovom modernom i neosporno autorskom adaptacijom. Christopher Nolan je, inspiriran vlastitim nametnutim ograničenjima, Homerov ep pretvorio u kvalitetan film za publiku spremnu na hrabre autorske interpretacije. Dunja Ivezić za Magnet

25.07. (17:00)

Povijesno netočan ep s kiklopima, sirenama, divovima i čudovištima na moru

Musk želi snimiti svoju verziju Odiseje, i to uz pomoć Grok Imagine

Elon Musk kritizirao je casting Christophera Nolana za filmsku adaptaciju Odiseje, optužujući redatelja za “skrnavljenje Homera” zbog angažmana Lupite Nyong’o i Elliota Pagea, pridruživši se brojnoj copy/paste ekipi kojoj smeta ista stvar. Musk je najavio da će njegov AI alat Grok Imagine izraditi “povijesno točnu” verziju filma. Ipak, kritičari ističu da je tvrdnja o povijesnoj točnosti besmislena jer Homerovo djelo miješa mitologiju i folklore s mitološkim likovima poput Kiklopa. Prvi prikazani AI kadrovi opisani su kao vizualno privlačni, ali s iznimno beživotnim i “drvenim” dijalozima koji ne mogu zamijeniti pravi filmski doživljaj. Peta Pixel

24.07. (19:00)

Po budžetu, a i Matta Damona nije trebalo spašavati ovaj put

Nolanova ‘Odiseja’: Nije najbolji film, ali možemo reći da je najveći svih vremena

Nolan se sa svojih trinaest filmova dosad pozicionirao kao jedan od najuspješnijih redatelja čiji filmovi su redom blockbusteri visoke estetske vrijednosti, a sve je kulminiralo s “Oppenheimerom” 2023. koji je pomeo Oscare (i sve ostale nagrade u sezoni) u praktički svim bitnim kategorijama i proslavio sve članove njegovog umjetničkog tima koji se praktički u cijelosti vraća u “Odiseji”. Majstor fotografije Hoyte van Hoytema koji je “The Odyssey” snimo isključivo golemim IMAX Keighley kamerama stvorenima za snimanje filmova velikog formata, a koje su za potrebe dijaloških scena sada značajno stišane u odnosu na svoje prethodnice, što Nolanu daje dodatne bodove za ostvarenja na polju novih tehnologija. Masivni budžet povratio je već u prvom vikendu prikazivanja, a kao takav financijski uspjeh i mezimac kritike svakako će postati mjera za sva ostala filmska ostvarenja ove godine i teško je zamisliti ijedan scenarij u kojemu u sezoni nagrada neće ponoviti ili nadmašiti uspjeh “Oppenheimera”. Ivan Laić za Ravno do dna

21.07. (14:00)

Oprez, spoilers ahead!

Razlike između Nolanove filmske “Odiseje” i Homerova izvornika

Bogovi su svedeni na Atenu kao Odisejevu viziju. Izbacivanjem Feačana (i Nausikaje), priča se prenosi kroz flashbackove kod Kalipso. U podzemlju nema Ahileja ni majke, a nasilni prizori vješanja ropkinja i mučenja kozara su ublaženi. Prikaz Trojanskog konja je dodan, kao i lik Sinona te koncept trgovačkih ratova kao stvarni povod Trojanskom ratu (dok je otmica Helene samo izgovor). Nema smicalica s Kiklopom, Kalipso koristi lotos umjesto strasti, a Kirka iz samilosti vraća ljude u izvorni oblik. Kraj vam nećemo spojlat. tportal, Guardian

20.07. (10:00)

Dobro se on naputovao

Književni turizam: Stvarne lokacije koje su inspirirale Homerovu Odiseju

Homerova Odiseja je, u svojoj srži, zadivljujući putopis čije se mitske lokacije mogu povezati sa stvarnim odredištima na Mediteranu. Putovanje započinje u Hisarliku (Turska), arheološkom nalazištu drevne Troje. Mitski otok Lotofaga povezuje se s tuniskim otokom Djerba, dok je dom nimfe Kalipso, otok Ogigija, povezan s Gozom u Malti. Dom čarobnice Kirke smješta se na talijanski poluotok Monte Circeo. Konačno, Odisejev cilj je grčka Itaka, gdje su arheolozi pronašli artefakte iz brončanog doba i svetište posvećeno samom Odiseju, što potvrđuje duboku povijesnu vezu s epom. Mental Floss… nisu spomenuli Mesinski tjesnac, gdje su smještene mitske Scila i Haribda (Discover Messina)

19.07. (16:00)

Odisej, Odisej, grlica bez para...

Mit o Odiseju: Junak ili proračunati antijunak koji je svoju posadu odveo u smrt?

Iako ga moderna kultura pamti kao mudrog i odanog heroja, izvorni Homerov ep otkriva mračniju stranu Odiseja. Klasici ističu da je on zapravo nasilan antijunak čija je oholost – poput taštog provociranja Kiklopa nakon što ga je oslijepio – uzrokovala gnjev bogova i smrt njegove posade. Njegova privrženost obitelji prilično je upitna: godinama je izbivao u naručju nimfe Kalipso, a supruzi Penelopi lagao je o razlozima odbijanja besmrtnosti. Antički Grci vidjeli su ga kao prevrtljivog manipulatora, dok su ga tek kasniji rimski stoici i kršćani idealizirali u uzora vrline. Nat Geo

19.07. (10:00)

2500 godina staro nadahnuće

Čudovišta iz Odiseje: Od antičkih mitova do holivudskih spektakala

Homerova Odiseja već generacijama privlači filmaše, ne samo zbog nepostojanja autorskih prava, već prije svega zbog fascinantnih čudovišta koja glavni junak susreće na putu za Itaku. Kiklop Polifem, sirene, Lestrigonci te Scila i Haribda duboko su utkani u moderni vokabular. Ipak, ti su likovi imali dug kulturni put prije Homera. Znanstvenici pretpostavljaju da su kiklopi inspirirani lubanjama slonova, Lestrigonci brončanodobnim kipovima, a morske nemani prirodnim opasnostima Mesinskog prolaza. Open Culture

17.07. (18:00)

Stare dobre škare i ljepilo

Nolanov ‘Odisej’: Kako je antički ep snimljen isključivo na 70-milimetarskom IMAX-u bez digitalnih prečaca

Film s Mattom Damonom prvi je cjelovečernji uradak snimljen isključivo na glomaznom 70-milimetarskom IMAX-u. Kako bi prevladao tehnička ograničenja poput buke i kratke trake, Nolanov tim koristio je inovativno zvučno kućište (“lijes”) od 136 kg i sustav zrcala za krupne planove. Umjesto CGI-ja, koristili su stvarne lokacije, rekonstruirani vikinški brod i mehaničkog Kiklopa od 18 metara, dok se fizička traka montira ručno, fotokemijskim spajanjem. Ivan Podnar za Magnet

  • IMAX (skraćenica za Image Maximum) je visokotehnološki format filma i sustav projekcije koji koristi znatno veću površinu filmske trake od standardnih formata. Dok se u klasičnim kinima nekada koristila traka od 35 mm (koja se kroz projektor kreće okomito), pravi analogni IMAX koristi 70-milimetarsku traku koja kroz kameru i projektor putuje vodoravno.
17.07. (09:00)

Pjevaj mi, Muzo, o junaku s IMAX platna kojeg jedni kuju u zvijezde, a drugi šalju k vragu

Vizualno remek-djelo ili dosadno razočaranje? Prve recenzije Nolanove ‘Odiseje’ podijelile publiku i kritiku

Iako najpoznatiji po Trojanskom konju, koji se pojavljuje i u filmu, u originalnoj Odiseji, a i Ilijadi jedva da se spominje, već je legenda o najvećoj Odisejevoj lukavoj dosjetci koja danas napada i vaša računala detaljnije ispričana tek nekoliko stoljeća nakon Homera, kod Vergilija. Nolan si je, ukratko, uzeo velike slobode u prikazu ove mnogima poznate priče (što nitko ni ne zamjera), no mišljenja su već sada nakon prvih dana prikazivanja – oprečna. Na RoberEbert.com hvale film, ističući vrhunsku montažu nelinearne radnje, taktilnost analogne (IMAX) režije te nadahnjujuću, raznoliku glumačku postavu. Matt Damon izvrsno utjelovljuje kompleksnog, moralno nesavršenog Odiseja. Umjesto pojednostavljenih pouka, film nudi vizualno impresivno i slojevito kinematografsko iskustvo koje izaziva gledatelja.

Na Time-u su razočarani. Smatraju ga beživotnim, pretrpanim i vizualno monotonim, a nisu ih oduševili niti glumci. Zaključuju da je film mehanički odrađen i emocionalno prazan spektakl s predvidljivim porukama. Stižu i prve recenzije na Forumu.

15.07. (00:00)

Antički mudrica na iskušenjima

Homerova Odiseja: Psihološka drama o ljudskim slabostima i ključnoj ulozi žena

Homerov ep Odiseja nadilazi okvire obične ratničke pustolovine; to je duboka psihološka drama o ljudskim slabostima, samokontroli i kušnjama. Iako je Odisej središnji lik, njegovu sudbinu i povratak kući presudno oblikuju žene. Dok ga božica Atena i domišljata supruga Penelopa spašavaju i podupiru, susreti s Kalipso, Kirkom i sirenama simboliziraju njegove unutarnje borbe. Odisej nije savršen, već psihološki složen junak koji opstaje zahvaljujući intelektu i prilagodljivosti, čineći ovo 2800 godina staro remek-djelo vječno aktualnim. tportal