Iznova se vraća kući

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Od Kirka Douglasa do Ralpha Fiennesa: Kako je filmska umjetnost ekranizirala Odiseju
Filmske adaptacije Homerove Odiseje odavno ovise o karizmi glavnog glumca koji mora spojiti autoritet i neumornu vitalnost. Od klasičnog holivudskog spektakla s Kirkom Douglasom iz 1950-ih i opsežne talijanske serije s Bekimom Fehmiuom iz 1968., do zvjezdane miniserije s Armandom Assanteom iz 1997., svaka je verzija imala svoj pristup. Najnoviji film Povratak (2024.) (prije Nolanovog filma) s Ralphom Fiennesom i Juliette Binoche potpuno izbacuje čudovišta i specijalne efekte te se fokusira isključivo na ljudsku dramu i ponovni susret Odiseja i Penelope. Open Culture