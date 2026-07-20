Književni turizam: Stvarne lokacije koje su inspirirale Homerovu Odiseju - Monitor.hr
Danas (08:00)

Dobro se on naputovao

Književni turizam: Stvarne lokacije koje su inspirirale Homerovu Odiseju

Homerova Odiseja je, u svojoj srži, zadivljujući putopis čije se mitske lokacije mogu povezati sa stvarnim odredištima na Mediteranu. Putovanje započinje u Hisarliku (Turska), arheološkom nalazištu drevne Troje. Mitski otok Lotofaga povezuje se s tuniskim otokom Djerba, dok je dom nimfe Kalipso, otok Ogigija, povezan s Gozom u Malti. Dom čarobnice Kirke smješta se na talijanski poluotok Monte Circeo. Konačno, Odisejev cilj je grčka Itaka, gdje su arheolozi pronašli artefakte iz brončanog doba i svetište posvećeno samom Odiseju, što potvrđuje duboku povijesnu vezu s epom. Mental Floss… nisu spomenuli Mesinski tjesnac, gdje su smještene mitske Scila i Haribda (Discover Messina)


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Jučer (14:00)

Odisej, Odisej, grlica bez para...

Mit o Odiseju: Junak ili proračunati antijunak koji je svoju posadu odveo u smrt?

Iako ga moderna kultura pamti kao mudrog i odanog heroja, izvorni Homerov ep otkriva mračniju stranu Odiseja. Klasici ističu da je on zapravo nasilan antijunak čija je oholost – poput taštog provociranja Kiklopa nakon što ga je oslijepio – uzrokovala gnjev bogova i smrt njegove posade. Njegova privrženost obitelji prilično je upitna: godinama je izbivao u naručju nimfe Kalipso, a supruzi Penelopi lagao je o razlozima odbijanja besmrtnosti. Antički Grci vidjeli su ga kao prevrtljivog manipulatora, dok su ga tek kasniji rimski stoici i kršćani idealizirali u uzora vrline. Nat Geo

Jučer (10:00)

2500 godina staro nadahnuće

Čudovišta iz Odiseje: Od antičkih mitova do holivudskih spektakala

Homerova Odiseja već generacijama privlači filmaše, ne samo zbog nepostojanja autorskih prava, već prije svega zbog fascinantnih čudovišta koja glavni junak susreće na putu za Itaku. Kiklop Polifem, sirene, Lestrigonci te Scila i Haribda duboko su utkani u moderni vokabular. Ipak, ti su likovi imali dug kulturni put prije Homera. Znanstvenici pretpostavljaju da su kiklopi inspirirani lubanjama slonova, Lestrigonci brončanodobnim kipovima, a morske nemani prirodnim opasnostima Mesinskog prolaza. Open Culture

Petak (18:00)

Stare dobre škare i ljepilo

Nolanov ‘Odisej’: Kako je antički ep snimljen isključivo na 70-milimetarskom IMAX-u bez digitalnih prečaca

Film s Mattom Damonom prvi je cjelovečernji uradak snimljen isključivo na glomaznom 70-milimetarskom IMAX-u. Kako bi prevladao tehnička ograničenja poput buke i kratke trake, Nolanov tim koristio je inovativno zvučno kućište (“lijes”) od 136 kg i sustav zrcala za krupne planove. Umjesto CGI-ja, koristili su stvarne lokacije, rekonstruirani vikinški brod i mehaničkog Kiklopa od 18 metara, dok se fizička traka montira ručno, fotokemijskim spajanjem. Ivan Podnar za Magnet

  • IMAX (skraćenica za Image Maximum) je visokotehnološki format filma i sustav projekcije koji koristi znatno veću površinu filmske trake od standardnih formata. Dok se u klasičnim kinima nekada koristila traka od 35 mm (koja se kroz projektor kreće okomito), pravi analogni IMAX koristi 70-milimetarsku traku koja kroz kameru i projektor putuje vodoravno.
Petak (09:00)

Pjevaj mi, Muzo, o junaku s IMAX platna kojeg jedni kuju u zvijezde, a drugi šalju k vragu

Vizualno remek-djelo ili dosadno razočaranje? Prve recenzije Nolanove ‘Odiseje’ podijelile publiku i kritiku

Iako najpoznatiji po Trojanskom konju, koji se pojavljuje i u filmu, u originalnoj Odiseji, a i Ilijadi jedva da se spominje, već je legenda o najvećoj Odisejevoj lukavoj dosjetci koja danas napada i vaša računala detaljnije ispričana tek nekoliko stoljeća nakon Homera, kod Vergilija. Nolan si je, ukratko, uzeo velike slobode u prikazu ove mnogima poznate priče (što nitko ni ne zamjera), no mišljenja su već sada nakon prvih dana prikazivanja – oprečna. Na RoberEbert.com hvale film, ističući vrhunsku montažu nelinearne radnje, taktilnost analogne (IMAX) režije te nadahnjujuću, raznoliku glumačku postavu. Matt Damon izvrsno utjelovljuje kompleksnog, moralno nesavršenog Odiseja. Umjesto pojednostavljenih pouka, film nudi vizualno impresivno i slojevito kinematografsko iskustvo koje izaziva gledatelja.

Na Time-u su razočarani. Smatraju ga beživotnim, pretrpanim i vizualno monotonim, a nisu ih oduševili niti glumci. Zaključuju da je film mehanički odrađen i emocionalno prazan spektakl s predvidljivim porukama. Stižu i prve recenzije na Forumu.

Srijeda (00:00)

Antički mudrica na iskušenjima

Homerova Odiseja: Psihološka drama o ljudskim slabostima i ključnoj ulozi žena

Homerov ep Odiseja nadilazi okvire obične ratničke pustolovine; to je duboka psihološka drama o ljudskim slabostima, samokontroli i kušnjama. Iako je Odisej središnji lik, njegovu sudbinu i povratak kući presudno oblikuju žene. Dok ga božica Atena i domišljata supruga Penelopa spašavaju i podupiru, susreti s Kalipso, Kirkom i sirenama simboliziraju njegove unutarnje borbe. Odisej nije savršen, već psihološki složen junak koji opstaje zahvaljujući intelektu i prilagodljivosti, čineći ovo 2800 godina staro remek-djelo vječno aktualnim. tportal

09.07. (21:00)

Ljetni blockbuster

Nolanova trosatna ‘Odiseja’ očarala kritičare i juriša prema Oscarima

Nakon svjetske premijere u Londonu, kritičari su povijesni spektakl The Odyssey redatelja Christophera Nolana već proglasili glavnim favoritom za Oscara. Trosatni ep, snimljen u potpunosti IMAX kamerama s budžetom od 250 milijuna dolara, opisan je kao trijumfalno vizualno remek-djelo koje uspješno spaja elemente horora, dirljivu humanost i nevjerojatne akcijske sekvence. Dok dio kritike hvali glumačka ostvarenja Matta Damona i Anne Hathaway, najveće je simpatije i pohvale pobrao Robert Pattinson u ulozi negativca Antinoja. Unatoč sitnim zamjerkama na ritam, povjesničari i kritičari slažu se da film dostojno i inovativno ekranizira Homerov izvornik. Guardian… u kinima od 17. srpnja. Lagano stižu i komentari na Forum.

06.05. (16:00)

Ljeto u znaku grčkih junaka

Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland i Zendaya u istom filmu: Stigao je trailer za Nolanovu ‘Odiseju’

U središtu priče nalazi se Odisej, kojeg tumači Matt Damon, prikazan kao junak na iscrpljujućem povratku kući nakon Trojanskog rata. Umjesto naglašenih vizualnih efekata, naglasak je stavljen na stvarne lokacije, prirodno svjetlo i fizičku prisutnost prostora, što filmu daje gotovo opipljivu dimenziju. Takav pristup posebno dolazi do izražaja u scenama otvorenog mora, ali i u susretima s mitskim bićima. Osim same radnje, pažnju privlači i izuzetno jaka glumačka postava u kojoj se pojavljuju Zendaya, Lupita Nyong’o, Jon Bernthal, Mia Goth i Elliot Page. Do premijere zakazane za srpanj ostaje još vremena, ali već sada je jasno da će “The Odyssey” biti jedan od naslova o kojima će se najviše pričati ove sezone. Fashion