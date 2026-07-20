Dobro se on naputovao
Književni turizam: Stvarne lokacije koje su inspirirale Homerovu Odiseju
Homerova Odiseja je, u svojoj srži, zadivljujući putopis čije se mitske lokacije mogu povezati sa stvarnim odredištima na Mediteranu. Putovanje započinje u Hisarliku (Turska), arheološkom nalazištu drevne Troje. Mitski otok Lotofaga povezuje se s tuniskim otokom Djerba, dok je dom nimfe Kalipso, otok Ogigija, povezan s Gozom u Malti. Dom čarobnice Kirke smješta se na talijanski poluotok Monte Circeo. Konačno, Odisejev cilj je grčka Itaka, gdje su arheolozi pronašli artefakte iz brončanog doba i svetište posvećeno samom Odiseju, što potvrđuje duboku povijesnu vezu s epom. Mental Floss… nisu spomenuli Mesinski tjesnac, gdje su smještene mitske Scila i Haribda (Discover Messina)