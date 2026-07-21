Razlike između Nolanove filmske "Odiseje" i Homerova izvornika - Monitor.hr
Danas (12:00)

Oprez, spoilers ahead!

Razlike između Nolanove filmske “Odiseje” i Homerova izvornika

Bogovi su svedeni na Atenu kao Odisejevu viziju. Izbacivanjem Feačana (i Nausikaje), priča se prenosi kroz flashbackove kod Kalipso. U podzemlju nema Ahileja ni majke, a nasilni prizori vješanja ropkinja i mučenja kozara su ublaženi. Prikaz Trojanskog konja je dodan, kao i lik Sinona te koncept trgovačkih ratova kao stvarni povod Trojanskom ratu (dok je otmica Helene samo izgovor). Nema smicalica s Kiklopom, Kalipso koristi lotos umjesto strasti, a Kirka iz samilosti vraća ljude u izvorni oblik. Kraj vam nećemo spojlat. tportal, Guardian


Slične vijesti

Petak (16:00)

Stare dobre škare i ljepilo

Nolanov ‘Odisej’: Kako je antički ep snimljen isključivo na 70-milimetarskom IMAX-u bez digitalnih prečaca

Film s Mattom Damonom prvi je cjelovečernji uradak snimljen isključivo na glomaznom 70-milimetarskom IMAX-u. Kako bi prevladao tehnička ograničenja poput buke i kratke trake, Nolanov tim koristio je inovativno zvučno kućište (“lijes”) od 136 kg i sustav zrcala za krupne planove. Umjesto CGI-ja, koristili su stvarne lokacije, rekonstruirani vikinški brod i mehaničkog Kiklopa od 18 metara, dok se fizička traka montira ručno, fotokemijskim spajanjem. Ivan Podnar za Magnet

  • IMAX (skraćenica za Image Maximum) je visokotehnološki format filma i sustav projekcije koji koristi znatno veću površinu filmske trake od standardnih formata. Dok se u klasičnim kinima nekada koristila traka od 35 mm (koja se kroz projektor kreće okomito), pravi analogni IMAX koristi 70-milimetarsku traku koja kroz kameru i projektor putuje vodoravno.
Petak (09:00)

Pjevaj mi, Muzo, o junaku s IMAX platna kojeg jedni kuju u zvijezde, a drugi šalju k vragu

Vizualno remek-djelo ili dosadno razočaranje? Prve recenzije Nolanove ‘Odiseje’ podijelile publiku i kritiku

Iako najpoznatiji po Trojanskom konju, koji se pojavljuje i u filmu, u originalnoj Odiseji, a i Ilijadi jedva da se spominje, već je legenda o najvećoj Odisejevoj lukavoj dosjetci koja danas napada i vaša računala detaljnije ispričana tek nekoliko stoljeća nakon Homera, kod Vergilija. Nolan si je, ukratko, uzeo velike slobode u prikazu ove mnogima poznate priče (što nitko ni ne zamjera), no mišljenja su već sada nakon prvih dana prikazivanja – oprečna. Na RoberEbert.com hvale film, ističući vrhunsku montažu nelinearne radnje, taktilnost analogne (IMAX) režije te nadahnjujuću, raznoliku glumačku postavu. Matt Damon izvrsno utjelovljuje kompleksnog, moralno nesavršenog Odiseja. Umjesto pojednostavljenih pouka, film nudi vizualno impresivno i slojevito kinematografsko iskustvo koje izaziva gledatelja.

Na Time-u su razočarani. Smatraju ga beživotnim, pretrpanim i vizualno monotonim, a nisu ih oduševili niti glumci. Zaključuju da je film mehanički odrađen i emocionalno prazan spektakl s predvidljivim porukama. Stižu i prve recenzije na Forumu.

09.07. (21:00)

Ljetni blockbuster

Nolanova trosatna ‘Odiseja’ očarala kritičare i juriša prema Oscarima

Nakon svjetske premijere u Londonu, kritičari su povijesni spektakl The Odyssey redatelja Christophera Nolana već proglasili glavnim favoritom za Oscara. Trosatni ep, snimljen u potpunosti IMAX kamerama s budžetom od 250 milijuna dolara, opisan je kao trijumfalno vizualno remek-djelo koje uspješno spaja elemente horora, dirljivu humanost i nevjerojatne akcijske sekvence. Dok dio kritike hvali glumačka ostvarenja Matta Damona i Anne Hathaway, najveće je simpatije i pohvale pobrao Robert Pattinson u ulozi negativca Antinoja. Unatoč sitnim zamjerkama na ritam, povjesničari i kritičari slažu se da film dostojno i inovativno ekranizira Homerov izvornik. Guardian… u kinima od 17. srpnja. Lagano stižu i komentari na Forum.

27.05. (17:00)

Nolan u praksi dokazao ono što MIT tek simulira

Kvantne simulacije pokazuju da je slanje informacija u prošlost matematički moguće

Inspirirani filmom Interstellar, fizičari pomoću kvantnih računala i spregnutih čestica simuliraju zatvorene vremenske petlje (CTC). Einsteinova teorija relativnosti dopušta ovakve putanje kroz ekstremno zakrivljeno prostor-vrijeme, no stvarni modeli zahtijevaju nepostojeću egzotičnu materiju. Ipak, tim s MIT-a pokazao je da u kvantnom svijetu informacije mogu djelovati retrokauzalno. Zanimljivo, kvantni šum (smetnje) olakšava ovaj proces stvaranjem višestrukih stanja koja interferiraju, pa budućnost utječe na prošlost. Iako su za sada u pitanju samo laboratorijske simulacije, ova istraživanja ključna su za povezivanje opće relativnosti i kvantne mehanike u jedinstvenu teoriju. Index

06.05. (16:00)

Ljeto u znaku grčkih junaka

Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland i Zendaya u istom filmu: Stigao je trailer za Nolanovu ‘Odiseju’

U središtu priče nalazi se Odisej, kojeg tumači Matt Damon, prikazan kao junak na iscrpljujućem povratku kući nakon Trojanskog rata. Umjesto naglašenih vizualnih efekata, naglasak je stavljen na stvarne lokacije, prirodno svjetlo i fizičku prisutnost prostora, što filmu daje gotovo opipljivu dimenziju. Takav pristup posebno dolazi do izražaja u scenama otvorenog mora, ali i u susretima s mitskim bićima. Osim same radnje, pažnju privlači i izuzetno jaka glumačka postava u kojoj se pojavljuju Zendaya, Lupita Nyong’o, Jon Bernthal, Mia Goth i Elliot Page. Do premijere zakazane za srpanj ostaje još vremena, ali već sada je jasno da će “The Odyssey” biti jedan od naslova o kojima će se najviše pričati ove sezone. Fashion

24.12.2024. (16:00)

Odiseja od Itake do Oscara: Nolan ne staje

Christopher Nolan priprema novi film baziran na Homerovoj Odiseji

Christopher Nolan nakon Oppenheimera prelazi na epski teren s adaptacijom Homerove Odiseje. Universal je najavio premijeru filma za srpanj 2026. i opisao ga kao “mitski akcijski ep sniman diljem svijeta” s novom Imax tehnologijom. Glumačka postava uključuje Toma Hollanda, Matta Damona, Anne Hathaway i Zendayu. Nolan ostaje vjeran epskoj skali i tehničkoj inovaciji, a ljubitelji mitova mogu očekivati vizualno raskošno i narativno intenzivno putovanje. Hoće li Penelopa konačno dočekati Odiseja, ili ćemo svi završiti nasukani negdje između Scile i Haribde? Filmovi u najavi na Forumu.

24.07.2023. (13:00)

Odjekuje kao bomba

Oppenheimer – krivnja i demoni američkog Prometeja

Temeljen na Pulitzerom nagrađenoj knjizi “American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer” iz 2005. čiji su autori Kai Bird i Martin J. Sherwin, “Oppenheimer” traje puna tri sata i zahjeva jednako pozornosti kao i bilo koja Nolanova znanstveno-fantastična začkoljica. Unatoč tome svemu, kao i prilično teškim temama kojima se bavi, u pitanju je film koji ni na trenutak ne posustaje. Christopher Nolan od njegove je životne priče napravio film koji je istovremeno povijesna i (dvostruka) sudska drama, epska saga o usponu i padu, ali i fantazmagorični psihološki triler, trosatni uron u uzburkani um prokletog genijalca svjesnog da je svojom ambicijom prognan onkraj milosti i oprosta. “Oppenheimer” bi s pravom mogao biti nominiran za Oscar u svim dostupnim mu kategorijama. Ravno do dna (tema na Forumu)

26.07.2017. (21:21)

Svi u kino

‘Dunkirk’: Jedan od filmova godine, morate ga pogledati

“Prvi kvalitet filma koji možemo zapaziti je njegova visceralnost koju Nolan skupa sa svojim direktorom fotografije Hoytom van Hoytemom postiže snimanjem likova izbliza, analognom kamerom iz ruke, kontrolirano-drmusavom na filmsku traku od 70mm. Ta teskoba, panika i ratni haos se najbolje gledaju na što većem mogućem platnu. ‘Dunkirk’ nije film koji ćete u punoj snazi doživeti kod kuće. U tome je Nolan vrlo promišljen i suptilan, naturalizam je prisutan u emocijama na licima junaka koje prati, pa preko njih svedočimo nasilju koje nas okružuje i njegovim posledicama. Nasuprot tome, ono nije eksplicitno, uglavnom je nevidljivo, recimo ne vidimo nijednog živog Nemca, ali sve vreme slušamo baražnu paljbu, mitraljeske rafale i bombe u neposrednoj blizini. Bez obzira što likovi, kada ginu, to čine van fokusa i bez krvi, pretnja je stvarna”, piše Marko Stojiljković o Dunkirku, najnovijem filmu Christophera Nolana.