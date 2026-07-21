Oprez, spoilers ahead!
Razlike između Nolanove filmske “Odiseje” i Homerova izvornika
Bogovi su svedeni na Atenu kao Odisejevu viziju. Izbacivanjem Feačana (i Nausikaje), priča se prenosi kroz flashbackove kod Kalipso. U podzemlju nema Ahileja ni majke, a nasilni prizori vješanja ropkinja i mučenja kozara su ublaženi. Prikaz Trojanskog konja je dodan, kao i lik Sinona te koncept trgovačkih ratova kao stvarni povod Trojanskom ratu (dok je otmica Helene samo izgovor). Nema smicalica s Kiklopom, Kalipso koristi lotos umjesto strasti, a Kirka iz samilosti vraća ljude u izvorni oblik. Kraj vam nećemo spojlat. tportal, Guardian