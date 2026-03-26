Počivao u miru

U srijedu, 25. ožujka, napustio nas je Alen Bibić, jedan od najoriginalnijih i najutjecajnijih hrvatskih vinara. Kao osnivač vinarije Bibich u Plastovu, Bibić je bio ključna figura u poslijeratnoj afirmaciji šibenske vinske scene. Poznat po kultnim etiketama poput Alepha i Lučice, spajao je vrhunsku enologiju s ljubavlju prema književnosti i filozofiji. Uz suprugu Vesnu, kroz restoran Experience postavio je visoke standarde domaće gastronomije. Njegovu viziju i beskompromisnu kvalitetu nastavlja sin Filip, ostavljajući iza sebe neizbrisiv trag u hrvatskoj vinskoj kulturi. Kult plave kamenice… Međunarodnu vidljivost dodatno je učvrstilo gostovanje u emisiji “No Reservations” Anthonyja Bourdaina, koji je u epizodi o hrvatskoj obali iz 2012. posjetio Bibića i Skradin. Index