Kids aren't alright

Djeca prvi put dolaze u kontakt s pornografijom u prosječnoj dobi od oko jedanaest godina, često zato što već imaju svoj pametni telefon i obično su prepuštena sama sebi u internetu. Imamo ogroman, ali tabuizirani skandal zlostavljanja u društvu, jer suočavanje djece s pornografijom predstavlja oblik seksualnog zlostavljanja. A to ima ogroman utjecaj na njihov psihosocijalni i seksualni razvoj, smatraju stručnjaci. Pornografija je prvenstveno napravljena za muškarce. Iskustvo je pokazalo da se pogledi dječaka na djevojčice mijenjaju i da se prijateljice iz razreda sve više doživljavaju i vrednuju kao seksualizirani objekti. Studije govore same za sebe: prema studiji engleskog povjerenstva za djecu, 47 posto mladih od 18 do 21 godine starosti svih spolova već́ je doživjelo nasilje tokom seksualnog odnosa – djevojčice znatno češće nego dječaci. DW