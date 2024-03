Neetični AI

Snažni nalet umjetne inteligencije (AI) mijenja i pornoindustriju, razne aplikacije unosnije prodaju prljave snove od aktera uživo u zabavi za odrasle. Slike i prizori toliko su stvarni da nitko ne posumnja u njihovu istinitost. No ne ostavljaju bez posla samo one koji su svjesno ušli u pornosvijet, nego uništavaju život i onima koji nemaju nikakva doticaja s njim, čak i djeci. Umjetna inteligencija može napraviti bilo kakve pornoslike i videozapise, primjerice sadržaj koji prikazuje nasilje, silovanje, seks s djecom ili slavnom osobom i bez njihova pristanka plasirati ih na internet. Analitičari tvrde da se od 10 do 30 posto ukupnog internetskog prometa odnosi na pornografiju čiji su korisnici muškarci. Ova će tehnologija postati uvredljiva prije nego što postane korisna. AI ne može zamijeniti izvođače, a ljudi koji to govore pogrešno shvaćaju što izvođači rade. Lider