Tehnološki sektor je najpogođeniji

“Ulazimo u doba tri istovremene revolucije – digitalne, održive i svrhovite koja se još može nazvati ljudskom ili revolucijom čovjeka. To se naziva velikom transformacijom. Ulazimo u eru u kojoj će u sljedećih deset godina digitalna, održiva i svrhovita revolucija promijeniti apsolutno sve; kako putujemo, proizvodimo, komuniciramo, za koga glasamo, a također podrazumijeva zaokret prema potpuno obnovljivoj ekonomiji s obnovljivom energijom, ali i s novom svrhom ekonomije kao i s drukčijom svrhom novca. Kada govorimo o našim središnjim vrijednostima, moramo razmišljati i pitati se što želimo od budućnosti i ekonomije koja je prikladna za tu budućnost. Trenutačno imamo ekonomiju koja je prikladnija prošlosti i koja se može opisati kao spoj industrijske i digitalne ekonomije te koja novac i profit stavlja iznad svega, ali to više neće moći tako. Kolektivni benefit – odnosno ljudi, planet, svrha i prosperitet – to je prikladni pojam za budućnost”, smatra futurolog Gerd Leonhard. Tportal