Čestitka za Uskrs

Idemo još jednput ponoviti, Europska unija planira zabraniti benzince i dizelaše 2035. godine osim jedne iznimke – da ih pokreće klimatski neutralno sintetičko gorivo. Kakva je njegova budućnost? Pa nije loša jer se tvrtke poput Porschea i Toyote silom trude pokrenuti tu industriju, koja bi im omogućila da produže život svojim ikonama poput 911 ili Land Cruisera. Počevši od ove godine, očekuje se da će pilot postrojenje proizvoditi oko 130.000 litara takozvanog e-goriva godišnje. Zasad će se koristiti na utrkama, no pitanje je vremena kada će ga pustiti u komercijalnu prodaju. U Porscheu smatraju da je s industrijskom proizvodnjom sintetičkih goriva moguće osigurati cijenu manju od dva eura po litri. Također, neki proizvođači motornih ulja već spominju mogućnost da bi sintetička goriva mogla koštati oko 80 centi po litri, što je oko šest kuna. E-goriva proizvedena iz vode i ugljičnog dioksida ekstrahiranog iz zraka, s primjenom za automobile, zrakoplove i brodove, imaju prednost u odnosu na čisti vodik jer se mogu lakše transportirati. Sintetička goriva mogu se pripremiti za dizelaše i benzince. Revija HAK