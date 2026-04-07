Čestitka za Uskrs

Unatoč intervenciji Vlade, gorivo poskupljuje: benzin za 4, dizel za 12 centi
Unatoč intervenciji Vlade, gorivo poskupljuje: benzin za 4, dizel za 12 centi

Vlada je jučer na telefonskoj sjednici produljila mjere ograničavanja cijena naftnih derivata za iduća dva tjedna. Benzin po novome košta 1,66 EUR/l, dizel 1,85 EUR/l, dok je cijena plavog dizela 1,36 EUR/l. Jedino pojeftinjuje UNP (plin). Bez Vladine uredbe i uz slobodno formiranje cijena, udar na džepove građana bio bi znatno teži. Benzin bi iznosio 1,76 EUR/l, dizel bi skočio na 2,06 EUR/l, a plavi dizel na 1,42 EUR/l. Ovim mjerama država nastoji održati stabilnost opskrbe uslijed globalnih nestabilnosti. Nacional


17.02. (08:00)

I za sebe i za susjeda

Prosječnom plaćom danas se može kupiti rekordna količina goriva

Analiza pokazuje da se prosječnom neto plaćom u Hrvatskoj danas može kupiti više litara Eurosupera 95 nego ijedne godine od ulaska u EU 2013. godine. Prema podacima Europske komisije i DZS-a, omjer plaće i cijene goriva rastao je do 2022., uz pad zbog energetske krize, a potom ponovno snažno porastao zahvaljujući rastu plaća, osobito u javnom sektoru, i ograničavanju cijena goriva. Iako je inflacija rasla, plaće su nominalno rasle brže. Pokazatelj sugerira veću kupovnu moć, no ne znači nužno i proporcionalan rast ukupnog životnog standarda. Index

20.10.2023. (14:00)

Ipak ne trebamo svi voziti električne aute

Otvorena je prva europska punionica E20 mješavine benzina

Tom gorivu dodaje se do 20 posto bioetanola. Prva punionica otvorena je u Mannheimu. Ona još nije upotrebljiva za sve vozače jer gorivo se sada prvo treba testirati s flotnim vozilima raznih tvrtki. Gorivo E20 štedi oko 15 posto CO₂ u usporedbi s čistim fosilnim benzinom. Gorivo prije svega mora odobriti EU, zatim će se ono standardizirati na državnoj razini. Već su se iz Volkswagena javili i potvrdili da nisu zabilježili nikakve probleme sa svojim motorima, koristeći novo gorivo. Revija HAK

28.09.2023. (14:00)

Previše je to dragocjene love

Perković: Cijena goriva je 1.62 eura. Bez vladina uplitanja bila bi ispod jednog eura

Stvara se dojam da su za visoke cijene goriva krivi pohlepni trgovci, vlasnici rafinerija koji prerađuju naftu i kompanije koje vade sirovu naftu. Takva percepcija je u interesu subjekta koji je zapravo najodgovorniji za visoke cijene goriva, a to je država. Cijena i benzina i dizela bi bila manja od 1 eura po litri da država ne naplaćuje PDV i trošarinu, čak i kada bi trgovci povećali marže. Petinu cijene čini PDV, koji je opći prihod državnog proračuna. Iako je cijena eurosupera ista kao cijena dizela, država na tom gorivu više zaradi zbog većih trošarina. Djelomično je država “pomogla” kada je smanjila trošarine prošle godine, ali to nije bilo dovoljno značajno. Država ne želi ostati bez prihoda od poreza (trošarine su oblik poreza) na gorivo, pa je umjesto toga počela kriviti trgovce za visoke cijene i odlučila fiksirati trgovačke marže. Branimir Perković za Index.

01.08.2022. (22:00)

Samo toči

Spas za benzince i dizelaše: Poznato je koliko bi sintetičko gorivo moglo koštati

Idemo još jednput ponoviti, Europska unija planira zabraniti benzince i dizelaše 2035. godine osim jedne iznimke – da ih pokreće klimatski neutralno sintetičko gorivo. Kakva je njegova budućnost? Pa nije loša jer se tvrtke poput Porschea i Toyote silom trude pokrenuti tu industriju, koja bi im omogućila da produže život svojim ikonama poput 911 ili Land Cruisera. Počevši od ove godine, očekuje se da će pilot postrojenje proizvoditi oko 130.000 litara takozvanog e-goriva godišnje. Zasad će se koristiti na utrkama, no pitanje je vremena kada će ga pustiti u komercijalnu prodaju. U Porscheu smatraju da je s industrijskom proizvodnjom sintetičkih goriva moguće osigurati cijenu manju od dva eura po litri. Također, neki proizvođači motornih ulja već spominju mogućnost da bi sintetička goriva mogla koštati oko 80 centi po litri, što je oko šest kuna. E-goriva proizvedena iz vode i ugljičnog dioksida ekstrahiranog iz zraka, s primjenom za automobile, zrakoplove i brodove, imaju prednost u odnosu na čisti vodik jer se mogu lakše transportirati. Sintetička goriva mogu se pripremiti za dizelaše i benzince. Revija HAK

15.04.2022. (13:00)

Alkohol i za ublažavanje cijena

Američki odgovor protiv visokih cijena goriva: Povećava se udjel etanola u benzinu

Etanol iz E15 dobiva se uglavnom kukuruza, a sastoji se od otprilike 10,5 posto do 15 posto mješavine s benzinom. Obično nije dostupan ljeti jer se pri visokim temperaturama spaja sa smogom. Automobilska goriva s visokim udjelom etanola mogu osloboditi dodatnu paru, koja zauzvrat stupa u interakciju sa sunčevom svjetlošću i povećava razinu ozona na razini tla. Međutim, ozon u manjim količinama iritira očnu sluznicu, grlo, nos i dišne puteve, odnosno ima utjecaj na ljudsko zdravlje. Biogoriva, dakle, imaju i negativno stranu, ali bi mogla donijeti kratkoročne instrumente protiv visokih cijena ruske nafte. Revija HAK

19.03.2022. (23:00)

Uskoro odlaze u povijest

Gotovo je s benzincima i dizelašima: Njemačka do 2035. planira obustaviti njihovu prodaju

Njemačka je dala svoju potporu prijedlogu Europske unije da se od 2035. mogu prodavati samo novi automobili i kombiji s nultim emisijama štetnih plinova. Rasprave o takozvanom paketu Fit for 55, koji ima za cilj provedbu ideje Europske unije o smanjenju stakleničkih plinova za najmanje 55 posto do 2030. godine, postale su posebno oštre posljednjih mjeseci zbog rastućih troškova energije koje je pogoršala ruska invazija na Ukrajinu. Njemačka ministrica okoliša Steffi Lemke rekla je da vladajuća koalicija u Berlinu podržava plan izvršne vlasti EU u svim točkama. Dosad se Njemačka suzdržavala, ali s posljednjim nastupom ministrice čini se da je gotovo. HAK Revija

04.12.2018. (15:43)

12.10.2018. (09:30)

Geometrijsko gorivo

Novost na crpkama: Udio bio-goriva – treba paziti sa starim autima

Od danas na benzinskim postajama, na svakom pištolju za gorivo i mjernom uređaju stoji posebna oznaka o vrsti goriva i o udjelu biogoriva u njima. Benzini su označeni krugom, dizeli kvadratom, a plin rombom, dok oznake E5, E10 ili E85 govore koliki je maksimalni postotak biogoriva (E5 do 5%, E10 do 10%…), što je najvažniji podatak jer motori starijih auta ne reagiraju najbolje na više vrijednosti etanola koji može nagrizati određene materijale poput plastike, gume ili aluminija. Večernji

04.06.2018. (10:11)

29.05.2018. (17:32)

