Čestitka za Uskrs
Unatoč intervenciji Vlade, gorivo poskupljuje: benzin za 4, dizel za 12 centi
Vlada je jučer na telefonskoj sjednici produljila mjere ograničavanja cijena naftnih derivata za iduća dva tjedna. Benzin po novome košta 1,66 EUR/l, dizel 1,85 EUR/l, dok je cijena plavog dizela 1,36 EUR/l. Jedino pojeftinjuje UNP (plin). Bez Vladine uredbe i uz slobodno formiranje cijena, udar na džepove građana bio bi znatno teži. Benzin bi iznosio 1,76 EUR/l, dizel bi skočio na 2,06 EUR/l, a plavi dizel na 1,42 EUR/l. Ovim mjerama država nastoji održati stabilnost opskrbe uslijed globalnih nestabilnosti. Nacional