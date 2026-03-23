Vlada RH donosi 10. paket mjera za ublažavanje rasta cijena energenata
Danas (12:00)

Zakon o zaštiti novčanika

Mjere uključuju ograničenje maloprodajnih cijena goriva, izmjene uredbe o trošarinama na energente i električnu energiju te pomoć prijevoznicima, poljoprivrednicima, energetskim subjektima i socijalno ugroženim građanima. Premijer Andrej Plenković naglašava ozbiljnost situacije zbog naglog rasta cijena nafte na tržištu uzrokovanog ratom na Bliskom istoku, a Vlada će intervenirati i odreći se dijela prihoda od trošarina kako bi ublažila utjecaj na životni standard. Cijena dizela s vladinim mjerama poskupljuje na 1,72 eura, a Eurosuper na 1,62 (bez mjera cijene bi išle i za 10 centi gore). cijena električne energije ostaje ista, kao i za plin, za koji je osigurana opskrba do 30. rujna. Jutarnji, Index


28.09.2023. (12:00)

Previše je to dragocjene love

Perković: Cijena goriva je 1.62 eura. Bez vladina uplitanja bila bi ispod jednog eura

Stvara se dojam da su za visoke cijene goriva krivi pohlepni trgovci, vlasnici rafinerija koji prerađuju naftu i kompanije koje vade sirovu naftu. Takva percepcija je u interesu subjekta koji je zapravo najodgovorniji za visoke cijene goriva, a to je država. Cijena i benzina i dizela bi bila manja od 1 eura po litri da država ne naplaćuje PDV i trošarinu, čak i kada bi trgovci povećali marže. Petinu cijene čini PDV, koji je opći prihod državnog proračuna. Iako je cijena eurosupera ista kao cijena dizela, država na tom gorivu više zaradi zbog većih trošarina. Djelomično je država “pomogla” kada je smanjila trošarine prošle godine, ali to nije bilo dovoljno značajno. Država ne želi ostati bez prihoda od poreza (trošarine su oblik poreza) na gorivo, pa je umjesto toga počela kriviti trgovce za visoke cijene i odlučila fiksirati trgovačke marže. Branimir Perković za Index.

04.07.2022. (15:00)

Dok ide, ide

Vlada na još 14 dana produžila zamrzavanje cijena osnovnih goriva

Jutros je vlada na telefonskoj sjednici donijela Uredbu o utvrđivanju najviših maloprodajnih i veleprodajnih cijena naftnih derivata, te Uredbu o izmjeni Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju, kojima režim određivanja najviših maloprodajnih cijene naftnih derivata ostaje isti kao i prethodnih 14 dana. To znači da će se litra osnovnog eurodizela na benzinskim postajama koje nisu na autocestama i u iduća dva tjedna prodavati po 13,08 kuna za litru, a osnovnog benzina eurosuper 95 – 13,50 kuna po litri. Plavi dizel prodat će se po najviše 9,45 kuna po litri. I dosadašnje smanjenje trošarina na naftne derivate produljuje se za još 14 dana. Lider

01.07.2022. (15:00)

Neka toče kod velikih

Malim trgovcima gorivom prekipjelo: Ako Vlada nešto ne promijeni, u utorak zatvaramo pumpe

Predsjednik Udruge malih trgovaca naftnim derivatima Armando Miljavac najavio je kako će se sljedeći utorak zatvoriti stotinjak malih benzinskih postaja ako Vlada ne podigne marže na dizel i plavi dizel. Udruga okuplja više od 60 malih trgovaca koji upravljaju sa stotinjak benzinskih postaja diljem Hrvatske. Ako ne dođe do pozitivnih promjena oko strukture cijena odnosno marži koje su nam nužne da nastavimo s radom, apsolutno idemo u zatvaranje. Kritična je situacija i na rubu smo propasti. Nemamo drugog izlaza. Bilo bi nam bolje da zatvorimo danas nego što čekamo utorak, ali nadamo se da će Vlada reagirati. Tportal

25.04.2022. (14:00)

Daj to i tu!

Nijemci imaju dobro rješenje za skupo gorivo: “Platiš 9 eura i voziš se gdje hoćeš”

Njemačka vlada priprema poseban paket, koji će država platiti oko 2.5 milijardi eura, a trebao živjeti od 1. lipnja do 1. rujna. Ideja je da se za 9 eura mjesečno omogući gradski i regionalni prijevoz. To znači da, teoretski, regiolnalnim prijevozom možete krenuti od Hamburga do Berlina i još se u glavnom gradu Njemačke voziti gradskim prijevozom – sve za devet eura. Mjesečna karta vrijedit će po principu ako je kupite 1. lipnja ona traje do 1. srpnja, a ako je kupite 15. lipnja i dalje će vrijediti do 1. srpnja. HAK

14.03.2022. (15:00)

Pola toči sebi, pola državi daje

Šonje: Vrijeme je za snažnije smanjenje ugriza države u gorivo: priča šira od novca

Država uz cijenu od 12,19 kuna po litri benzina od PDV-a (25%) ubire 2,44 kune po litri (= 12,19 – 12,19/1,25 ), a trošarina je u aktualnoj cijeni smanjena za 40 lipa, na 3,46 kuna. Dakle, PDV i trošarine su sada 5,90 kuna ili 48,4% – ugrubo oko pola od maloprodajne cijene. Ali, i tih pola je jako puno. PDV na goriva do sada nije diran. Postavlja se pitanje koliko je to održivo ako će cijene nafte na svjetskom tržištu dalje rasti? Koliko vremena treba proći prije nego što se vlada odrekne stope PDV-a od 25% na gorivo i/ili dodatno smanji trošarine i odrekne se i dalje velikog ukupnog ugriza u cijeni goriva? – pita se to Velimir Šonje na Ekonomskom labu gdje temeljito analizira problematiku

11.03.2022. (17:00)

Čeka li nas u utorak veliko poskupljenje goriva? Dolar je sve jači, barel sve skuplji, a ratu u Ukrajini ne vidi se kraja…

Očekuje se tako da će u veleprodaji benzin biti skuplji 1,66 kuna, dizel 2,14 kuna, a plavi dizel, koji se koristi primarno u poljoprivredi, 2,11 kuna. To bi značilo da će se litra benzina od idućeg tjedna možda prodavati po oko 13,7 kuna, litra dizela po 14,5 kuna dok bi plavi dizel trebao poskupjeti na više od 10 kuna po litri. T-portal

18.01.2022. (09:00)

Nove cijene goriva

Najviše je poskupio benzin i to za 12 kuna za puni spremnik od 50 litara. Na Ininim prodajnim mjestima litra najprodavanijeg Eurosupera 95 je uglavnom 11.37 kuna po litri, dok Eurosuper Class Plus stoji 11,53 za litru. Na Croduxovim i Petrolovim prodajnim mjestima litra benzina je 11,41 kunu. Najskuplji benzin koji smo pronašli je 11.57 kuna po litri. Dizelska goriva poskupjela su 10 i pol kuna za puni spremnik. Na Ininim pumpama litra Eurodiesela je 11.29 kuna, dok je Eurodiesel Class Plus 11,45 kuna. Na Lukoilovim postajama litra dizela je 11,31 kunu, a na Croduxovim 11,33 kune. Novi list