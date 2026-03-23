Zakon o zaštiti novčanika
Vlada RH donosi 10. paket mjera za ublažavanje rasta cijena energenata
Mjere uključuju ograničenje maloprodajnih cijena goriva, izmjene uredbe o trošarinama na energente i električnu energiju te pomoć prijevoznicima, poljoprivrednicima, energetskim subjektima i socijalno ugroženim građanima. Premijer Andrej Plenković naglašava ozbiljnost situacije zbog naglog rasta cijena nafte na tržištu uzrokovanog ratom na Bliskom istoku, a Vlada će intervenirati i odreći se dijela prihoda od trošarina kako bi ublažila utjecaj na životni standard. Cijena dizela s vladinim mjerama poskupljuje na 1,72 eura, a Eurosuper na 1,62 (bez mjera cijene bi išle i za 10 centi gore). cijena električne energije ostaje ista, kao i za plin, za koji je osigurana opskrba do 30. rujna. Jutarnji, Index