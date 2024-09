Uz sav taj pametni softver, barem više ne moram objašnjavati Googlu da stvarno trebam odmor u Portugalu

Prošlogodišnje straživanje, u kojem su istraživači razgovarali s 61 djetetom u dobi od 4 do 15 godina, pokazalo je da oko 70% djece u dobi od 4 do 15 godina primjećuje i na određeni način reagira (najčešće ljutnjom, nezadovoljstvom i tugom te povlačenjem iz odnosa) na roditeljsku zaokupljenosti i ometenost digitalnim uređajima, prvenstveno pametnim telefonima, dok su s njima. Stalna usmjerenost na pametni telefon tijekom interakcija s djecom čini roditelje manje osjetljivim na djetetove upite, potrebe i napore da dobije roditeljsku pomoć i pažnju. Ometanje tehnologijom može dovesti do toga da roditelji pogrešno shvate djetetove potrebe i ponašanja, ne odgovore na vrijeme na djetetove potrebe i sl. Stoga, važno je strukturirati svoje vrijeme i odrediti vrijeme samo za djecu. Medijska pismenost