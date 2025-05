Antidepresiv s krilima i kljunom

Taj trend, iako se postupno mijenja, i dalje pokazuje značajnu razliku u odnosu na žene, koje češće traže stručnu pomoć. Zašto je muškarcima toliko teško govoriti o svojim emocijama i mentalnim teškoćama? Ako gledamo već spolne razlike, žene su oduvijek bile grupirane, govorile su međusobno o svojim problemima, dok muškarci nisu, jer kod njih taj verbalni faktor, koeficijent nije toliko povijesno razvijen kao kod žena. Nije to samo što se tiče mentalnog zdravlja, to je isto i što se tiče nekakvih somatskih problema – tlaka, kolesterola, šećera i drugih stvari. Isto muškarci teže traže pomoć. Muškarci u manjim sredinama imaju dodatne prepreke u tome da bi potražili pomoć za mentalno zdravlje. To je, možda, kod njih još više povezano s osjećajem srama ili mogućnošću osude. No, taj se trend polako mijenja i smanjuje, kažu psiholozi i drugi stručnjaci. HRT